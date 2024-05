TripAdvisor Community wählt das Oberjoch – Familux Resort zum “Best of the Best 2024”

Dass das Oberjoch – Familux Resort eine der besten Destinationen für Familienurlaub ist, wissen große und kleine Genießer:innen – jetzt wurde es auch erneut „amtlich” bestätigt: Die Community von TripAdvisor wählt das auf Familienurlaub spezialisierte Resort auch 2024 zu den „Best of the Best” und sogar auf den dritten Platz aller Hotels in Deutschland.

Es wäre nicht das führende Familienhotel schlechthin, wenn es nicht wieder tolle Neuigkeiten für Eltern und Kinder gäbe: Noch im Mai startet das coole Bewegungsprogramm „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther” im Kids Club. Ex-Spitzensportler Felix Neureuther und die TU München haben dieses fundierte Bildungs- und Bewegungprogramm entwickelt, das nun auch im Oberjoch – Familux Resort für noch mehr Bewegung und Spaß bei den jüngsten Gästen sorgt. Bewegungs-übungen, die Kopf und Körper gleichzeitig ansprechen, fördern spielerisch die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder. So trainieren die Kleinen im Urlaub ganz nebenbei ihre körperliche Gesundheit und mentale Ausgeglichenheit. Und noch ein Highlight wartet auf die Gäste im Oberjoch.

Am 3. August 2024 kommt TV-Koch Mike Süsser zum Sommerfest ins Familux Resort, um am Grill seine BBQ-Künste unter Beweis zu stellen. Die Hotelgäste dürfen sich auf sommerliche, kulinarische Genüsse freuen. Der Familiensommer kann starten. Im Oberjoch – Familux Resort erleben Kinder täglich von morgens bis abends mit den erfahrenen Kids Coaches unvergessliche Urlaubstage. In fünf altersgerechten Clubs, vom Baby (ab dem siebten Lebenstag) bis zu Teenager:innen, werden die Kleinen und Kleinsten einfühlsam betreut und bestens unterhalten. Mit dem guten Gefühl, dass die Kinder bestens aufgehoben sind, genießen die Eltern Zeit für sich: Bei Wellness und Spa in „adults only”-Bereichen, bei wohltuenden Anwendungen, Sport und Seele baumeln lassen. Gemeinsamer Familienspaß wartet auf Deutschlands längster Hotel-Reifenrutsche, in riesigen Indoor- und Outdoor-Spielbereichen, im Streichelzoo, im Kino, auf der Bowlingbahn, auf der Indoor-Kartbahn und vielem mehr. Das Angebot ist riesig, auf 2.000 m² lässt es sich wunderbar spielen, toben und träumen.