Tremors 7: Shrieker Island ab 26.11.2020 auf DVD und Blu-ray

Trashmovie-Alarm – die Raketenwürmer kehren mit Tremors 7: Shrieker Island am 26.11.2020 auf DVD und Blu-ray zurück.

Worum geht’s?

Als eine Gruppe wohlhabender Trophäenjäger Graboid-Eier genetisch verändert, um so das ultimative Jagderlebnis zu schaffen, dauert es nicht lange, bis ihre Beute den Grenzen ihrer kleinen Insel entkommt und die Bewohner einer nahe gelegenen Inselforschungsanlage terrorisiert. Die Leiterin der Forschungseinrichtung und ihr Stellvertreter Jimmy (Jon Heder) suchen den einen Mann, der ein Experte für das Töten von Graboiden ist: Burt Gummer (Michael Gross). Einmal an Bord, führt Burt die Gruppe in einen Krieg gegen die größeren, schnelleren und schrecklich intelligenten Graboiden und die sich schnell vermehrenden Schreier an!