Travel-Adventures: Zu Gast im Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

In der Osterwoche verschlug es mich im wunderschönen Kärnten auf das Nassfeld, dass vor allem für den Wintertourismus bekannt ist, aber auch im Sommer mit Höhenwanderungen, einer Sommerrodelbahn, einem 3D-Parcour oder ähnlichem punkten kann. Aber auch abseits der Ski-Pisten gibt es im Winter im Falkensteiner Hotel Sonnenalpe so einiges zu entdecken, vor allem für die Kleinen. Wie es uns als dreiköpfige Familie im Hotel gefallen hat, erfahrt ihr in meinem Erfahrungsbericht.

Das Versprechen

Der Winter in Kärnten ist zauberhaft. Eine Landschaft voll prächtigem Weiß und unvergleichlich klarer Bergluft. Eine scheinbar ruhende Natur, dennoch das Umfeld für Tage voller Erlebnisse. Hier entstehen Erinnerungen, die bleiben. Erinnerungen an einen traumhaften Urlaub mit den Liebsten, an Abenteuer im Schnee, an Schneemänner bauen und an Pisten, die keine Wünsche offen lassen. Erinnerungen an einen Ort der Gemütlichkeit und des Wohlbefindens. Genauso ein Ort ist unser Falkensteiner Hotel Sonnenalpe. Auf 1.500m Höhe – direkt an der Piste – im Ski- und Erlebnisparadies am Kärntner Nassfeld erwarten Sie ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Erlebnisurlaub im Schnee! (Quelle: Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Webseite)

Highlights

Erlebnishotel mit vielen Highlights für jedes Alter

Direkte Pistenlage im Ski- und Wintersportparadies Nassfeld

Skidepot im Hotel, Skiverleih direkt nebenan

Skischule in unmittelbarer Nähe des Hotels

Ganzjährig Vollpension: Frühstück, Mittagssnack, Jause und Abendessen

Vollpension plus inkl. ausgewählte Getränke während der Essenszeiten im Restaurant, in der Sommersaison

Kärntnerisch-Italienische Küche mit Fokus Regionalität & Nachhaltigkeit

Acquapura SPA: Wellness- und Wasserwelt auf über 1.700 m²

Umfangreiche SPA Anwendungen ausschließlich mit Naturprodukten

Zahlreiche Erlebnisse und Freizeitaktivitäten in und rund um das Hotel

Liebevolle & professionelle Kinderbetreuung im Falky-Almland

Gute Erreichbarkeit per Auto & Transferservice (gegen Gebühr)

