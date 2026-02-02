Trails in the Sky 2nd Chapter bekommt Gameplay-Trailer

Falcom hat einen speziellen Trailer für Trails in the Sky 2nd Chapter als Teil der Taipei Game Show 2026 veröffentlicht.

Mehr zu Trails in the Sky 2nd Chapter

Das Filmmaterial, das Spoiler enthält, hebt die spielbaren Charaktere im 3D-Remake (wir berichteten bereits von der Ankündigung) neben ihren ursprünglichen Auftritten in The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC hervor. Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint diesen Herbst für PlayStation 5, Switch 2, Switch und PC über Steam. Seht euch den Trailer gleich hier bei uns an.