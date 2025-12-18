Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint im Herbst 2026

Falcom hat offiziell Trails in the Sky 2nd Chapter angekündigt, ein komplettes Remake von The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC.

Über Trails in the Sky 2nd Chapter

Dabei handelt es sich, wie es der Name schon sagt, um die Fortsetzung von Trails in the Sky 1st Chapter. Es wird im Herbst 2026 weltweit für PlayStation 5, Switch 2, Switch und PC über Steam erscheinen, wobei die westliche Veröffentlichung von GungHo Online Entertainment übernommen wird. Das Spiel wird englische und japanische Voice-Overs auf allen Plattformen bieten; Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch Textsprachenunterstützung auf Konsolen; und Englisch, Japanisch, Deutsch Französisch und Spanisch Textunterstützung auf PC.

Estelle Bright begibt sich auf eine neue Reise durch Liberl, um die Wahrheit hinter Joshuas Verschwinden aufzudecken und die finstere Ouroboros-Organisation zu besiegen. Nachdem sie den Staatsstreich, der das Königreich Liberl erschütterte, niederschlagen hatten, sind Estelle und Joshua endlich hochrangig geworden. Am Vorabend des Geburtstagsfestes der Königin offenbart Joshua jedoch die dunkle Wahrheit seiner Vergangenheit, bevor er in der Nacht verschwindet und nur seinen kurzen Abschied hinterlässt: „Auf Wiedersehen, Estelle.“