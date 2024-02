Trailer zur Knuckles TV-Serie veröffentlicht

Paramounts kommende Knuckles TV-Serie hat einen offiziellen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum im April 2024 erhalten.

Mehr zur Knuckles TV-Serie

Die sechsteilige Serie wird am 26. April in den USA und Kanada exklusiv auf Paramount+ veröffentlicht. Es wird am 27. April in allen anderen Paramount+-Territorien und später im Jahr in Japan ausgestrahlt. “Die neue Live-Action-Serie wird Knuckles (Idris Elba) auf einer urkomischen und actiongeladenen Reise der Selbstfindung folgen, während er sich bereit erklärt, Wade (Adam Pally) als seinen Schützling zu trainieren und ihm die Wege des Echidna-Kriegers beizubringen”, so eine offizielle Beschreibung.

Jeff Fowler, der beide Sonic-Filme inszenierte, leitet die erste Episode und ist ausführender Produzent der Serie, die zwischen den Sonic 2- und 3-Filmen spielt. Sonic the Hedgehog kam 2020 in die Kinos und erzielte fast 320 Millionen Dollar an den Kinokassen. Die Fortsetzung folgte 2022 und generierte über 405 Millionen Dollar, während Sonic the Hedgehog 3 im Dezember 2024 in die Kinos kommen wird. Kein Wunder, dass man sich nun auf diese Goldgrube zu stürzen scheint – wie steht ihr dazu?