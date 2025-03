Konami enthüllt diese Woche mehr über Silent Hill F

Es ist über zwei Jahre her, dass Konami Silent Hill F enthüllte, den nächsten Hauptteil der beliebten Survival-Horror-Serie, und nun gibt’s ein Update!

Mehr zu Silent Hill F

Seitdem haben wir keinen Blick mehr aus dem Studio gehört. Zwischen damals und heute haben wir die Veröffentlichung des kostenlosen, mundgerechten und letztendlich überwältigenden Silent Hill: The Short Message sowie des absolut wunderbaren Silent Hill 2 Remakes gesehen. Jetzt werden wir endlich mehr über die Richtung erfahren, die Konami mit die Hauptserie einschlägt. In einem kurzen Beitrag auf Bluesky enthüllte Konami, dass ein neuer Silent Hill Transmission-Stream am 13. März um 23 Uhr ausgestrahlt wird und dass er „SILENT HILL f“ enthüllen wird. Alle Fans dürfen sich also schon mal vorsichtig darauf freuen – doch was werden wir tatsächlich sehen?

Es gibt keine Aussage darüber, wie lange der Stream dauern wird, aber Konami sagt, man sich schon mal bereit halten. Silent Hill F wird als „eine völlig neue Geschichte“ in den Japan der 1960er Jahre beschrieben, und es gibt Grund, sich darauf zu freuen. Es wurde von dem gefeierten visuellen Romanautor Ryukishi07 geschrieben, einem Horrorkünstler und Schriftsteller, der vor allem als Schöpfer der Manga- und Anime-Serie When They Cry bekannt ist, zu der Higurashi When They Cry, Umineko When They Cry und Ciconia When They Cry gehören. Das Spiel wird von Al Yang, Kreativdirektor bei NeoBards Entertainment, inszeniert.