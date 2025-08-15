Trailer zu Resident Evil Survival Unit ist da: Bekannte Gesichter und mehr!

Resident Evil Survival Unit hat einen neuen Filmtrailer veröffentlicht, der den Fans einen Einblick auf das kommende Game gibt.

Über Resident Evil Survival Unit

Die Welt von RESU steht auf der Kippe, und es gibt ein Aufgebot von Charakteren, die diese Welt verteidigen wird. Langgediente Fans des Franchises werden einige bekannte Gesichter aus dem Resident Evil-Franchise wiedererkennen. Resident Evil Survival Unit war eine Überraschung, als es auf der Anime Expo 2025 angekündigt wurde. Während sich viele Fans des langjährigen Survival-Horror-Franchise auf den nächsten Original-Hauptserie-Eintrag des Spiels freuen, Resident Evil Requiem, könnte RESU am Ende des Tages eine Menge spannendes Gameplay bieten, um die Fans bis zum Veröffentlichungsdatum von Resident Evil Requiem zu begeistern. Ein neuer filmischer Trailer hat den Fans einen Blick auf die Besetzung von Charakteren aus dem Franchise gegeben.

Somit bekommt ihr einen Überblick über all jene Figuren, die in diesem mobilen Spin-off-Spiel früher oder später erscheinen werden. Da es sich um einen filmischen Trailer handelt, gibt es kein Gameplay des Games zu sehen, aber es dient dennoch dazu, den Hype um den Titel zu verstärken. Der Trailer zeigt die neue Hauptfigur, die neben Claire Redfield die Bühne betritt. Spieler, die im Spiel dann die Kontrolle über diesen Charakter übernehmen, geben Befehle und Anweisungen an all jene Charaktere, die tatsächlich kämpfen, da der Titel ein Strategie-Horrorspiel ist. Laut der Website des Spiels hat der Titel bereits sein Ziel von 1 Million Vorregistrierungen erreicht, wodurch eine Reihe von Werbegeschenken freigeschaltet wurden, die beim Start des Spiels verteilt werden. Hier ist das Video für euch!