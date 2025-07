Resident Evil: Survival Unit – der Horror wird nun mobil

Ein neues mobiles Strategiespiel im Resident Evil-Franchise wurde angekündigt. Es trägt den Namen Resident Evil: Survival Unit.

Über Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit wird von Joycity (3on3 FreeStyle Rebound) und Aniplex (Demon Slayer -The Hinokami Chronicles 2) entwickelt. Beide Entwickler werden in „enger Zusammenarbeit“ mit Capcom zusammenarbeiten. Das Spiel wird nächste Woche während einer Online-Showcase vollständig enthüllt. Das Online-Showcase des neuen Strategiespiels findet am Donnerstag, den 10. Juli 2025 statt.

Bezeichnenderweise wurde bekannt, dass Shinji Hashimoto an dem Projekt beteiligt ist. Hashimoto ist vor allem für seine Zeit bei Square Enix bekannt, wo er die Kingdom Hearts-Serie mitgestaltet hat. Außerdem war er ein Jahrzehnt lang als Markenmanager für die Final Fantasy-Serie und als Mitglied des Square Enix-Vorstands. Hashimoto zog sich 2022 von Square Enix zurück, um bei Sony Music Entertainment Japan zu arbeiten.