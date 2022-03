Trailer zu Kirby und das vergessene Land: Vollstopf-Modus, Story, amiibo und mehr

Habt ihr schon die Demo von Kirby und das vergessene Land gespielt? Das zuckersüße, kindgerechte Adventure kommt Ende März – und Nintendo hat noch einen Trailer für uns!

Nintendo hat einen neuen sechsminütigen Übersichtstrailer zu Kirby und das vergessene Land veröffentlicht, der Kopierfähigkeiten, Schluckmodus, Waddle Dee Town und mehr vor der Veröffentlichung des Spiels auf Nintendo Switch zeigt. Da das Spiel am 25. März veröffentlicht werden soll, wird dieser neue Trailer neue Fans gewinnen. Er beginnt damit, die Bühne dafür zu bereiten, wie Kirby sogar in das namensgebende vergessene Land kommt. Er wurde in eine schreckliche Sturmwolke gesaugt und erfährt, dass er entführte Waddle Dees aus den Fängen von Widersachern retten muss. Hier ist das Video für euch: