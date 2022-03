Kostenlose Kirby und das vergessene Land Demo veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans des rosaroten Allessauger – Nintendo veröffentlichte eine kostenlose Kirby und das vergessene Land Demo, die ab sofort im eShop erhältlich ist.

Was hat die kostenlose Kirby und das vergessene Land Demo zu bieten?

In Kirby und das vergessene Land begleiten die Spieler:innen den Titelhelden auf eine abenteuerliche Reise durch eine mysteriöse Welt voller Herausforderungen und versteckter Waddle Dees, die darauf warten, gerettet zu werden. In der nun verfügbaren Demo können die Abenteurer:innen schon jetzt die ersten drei Abschnitte der ersten Region des Spiels erkunden. So haben sie die Möglichkeit, einen Blick auf die geheimnisvolle Welt zu werfen und einige von Kirbys Fähigkeiten auszuprobieren. Auch dem ersten Boss im Spiel, der Bizeps-Bestie Gorilloss, können sie sich stellen. Alle, die die Demo erfolgreich abschließen, erhalten nach Abschluss einen Geschenkcode, der sich in der Vollversion des Spiels gegen nützliche Items einlösen lässt.

Die Demo ermöglicht es zudem, den neuen Vollstopf-Modus zu testen. Diese Erweiterung seines Repertoires erlaubt es Kirby, ganze Objekte einzusaugen und so ihre Gestalt und Fähigkeiten anzunehmen. Das hilft ihm dabei, Hindernisse zu überwinden oder Rätsel zu lösen. So kann Kirby ein Auto einsaugen, um als Auto-Stopfer herumzusausen und Gegenstände zu zertrümmern. Als Automaten-Stopfer wiederum kann er Getränkedosen durch die Gegend feuern und als Glühbirnen-Stopfer seine Umgebung erleuchten.