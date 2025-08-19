Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Demo jetzt veröffentlicht

Eine Demo für das Roguelite-Actionspiel Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist jetzt für alle Plattformen verfügbar. Probiert ihr sie aus?

Über Towa and the Guardians of the Sacred Tree

In diesem Roguelite-Abenteuer begebt ihr euch in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führt ihr die Hüter des heiligen Baumes an und schmiedet enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen. Die Demo enthält die folgenden Inhalte:

Dungeon: Route 1 – Der Start

Spielbare Charaktere: Rekka, Shigin, Origami, Nishiki

Dorf Shinju: Verbessert eure Fähigkeiten in verschiedenen Einrichtungen mit Materialien, die du im Kerker erhalten hast, und genieße Geschichten mit den Dorfbewohnern.

Dorfeinrichtungen: Schmied, Dojo

Der Fortschritt von der Demo kann nicht auf das vollständige Spiel übertragen werden, und er beinhaltet keine Online-Multiplayer-Unterstützung. Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC über Steam. Seht euch gleich hier unten einen neuen Trailer an.