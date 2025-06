Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint im September 2025

Bandai Namco und Brownies haben heute den neuen Roguelite-Action-Titel Towa and the Guardians of the Sacred Tree enthüllt. Hades, bist du es?

Über Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Es wird am 19. September 2025 auf PC, PS5, Xbox- sowie Switch-Konsolen erscheinen und enthält Melodien von Hitsoshi Sakimoto (Final Fantasy). Wir können uns den neuen Trailer hier ganz unten ansehen. In diesem Roguelite-RPG-Abenteuer, das in einem weit entfernten mystischen Reich spielt, warten uralte Mächte und unerzählte Gefahren auf uns. Als Towa führen wir die Wächter des heiligen Baumes beim Eingehen starker Beziehungen und mächtigen Schwertern an, um Magatsus Streitkräfte zu bekämpfen und die Zukunft des Dorfes Shinju zu bestimmen. Die Welt des Spiels soll voller Schönheit und Gefahr stecken. Es gilt, den Frieden wiederherzustellen, während wir ferne Länder erkunden. Der böse Einfluss ist überall sichtbar, und in einer Welt, in der selbst Pracht eine lauernde Bedrohung verbirgt, ist Mut der einzige Weg nach vorne. Während Hitoshi Sakimotos Melodien den Weg leiten, entfaltet sich eine atemberaubende, aber ungezähmte Landschaft, in der der Kampf um die Rettung des Dorfes Shinju beginnt.

Der fiese Magatsu soll von euch gefällt werden, also kämpft ihr an der Seite eines anderen Wächters und nutzt die Kraft des heiligen Schwertes (Tsurugi) und des Stabs (Kagura). Alle Wächter haben ihre eigenen Fähigkeiten und Schwertsätze, was jeden Kampfstil und jedes Wächterpaar einzigartig macht. Also bahnt ihr euch gemeinsam euren Weg durch farbenfrohe Länder, erobert Dungeons und besiegt nebenbei Magatsus Schergen! Während die Wächter ihre Suchen über verschiedene Zeitlinien hinweg verfolgten, entwickelte sich das Dorf im Laufe der Jahre weiter. Dabei entwickelt ihr einzigartige Beziehungen zu seinen Bewohnern und erfahrt mehr über ihre Bräuche und Geschichten, die in das Leben des Dorfes eingewoben sind. Jeder Besuch ist eine Chance, im Dojo zu trainieren, mächtige Boni zu beschwören und neue Schwerter in der Schmiedewerkstatt herzustellen. Das klingt alles sehr gut, kostet nur 30,- Euro und wirkt auch ein bisschen wie Hades und Konsorten, aber seht am besten selbst!