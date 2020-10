Torchlight 3 Switch-Version nun auch erhältlich

SpielerInnen, die die Nintendo Switch-Version erwerben, erhalten exklusiv die Aschgraue Glitzerfee als Begleiter. Zusätzlich können SpielerInnen auf der Nintendo Switch den Touchscreen nutzen, um einfach durch die Menüs und ihr mit Beute gefülltes Inventar zu navigieren.

„Es ist an der Zeit, dass die Spieler sich auf der Nintendo Switch versammeln und die Front erobern“, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Torchlight-Franchises. „Torchlight III ist ein unterhaltsames Abenteuer in einer epischen, sorgenfreien Welt mit unbeschwerten Themen, Monstern, Gegenständen und Charakteren, die alle unterhalten. Das Spiel passt perfekt auf die Nintendo Switch. Neue und erfahrene ARPG-Spieler können einfach einsteigen und können unzählige unterhaltsame Stunden in diesem Dungeon Crawler verbringen. An alle Nintendo Switch-Spieler, die Tiere lieben: Wir haben euch nicht vergessen. Wir hoffen, dass ihr die extrem süße und tödliche exklusive Aschgraue Glitzerfee so sehr mögt wie wir.“

