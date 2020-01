Tokyo Ghoul:re Test (Blu-ray) – Welcome Quinks

Die Mensch-Ghul-Geschichte rund um den Bücherwurm Ken Kaneki geht mit Tokyo Ghoul:re in die nächste Runde. Was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem Tokyo Ghoul:re Test.

Facts:

Genre: Horror/Action

Publisher: KAZÉ (VIZ Media Switzerland)

Regiesseur: Toshinori Watanabe

Release-Termin: Vol. 1 (29.03.2019), Vol. 2 (26.04.2019), Vol. 3 (31.05.2019), Vol. 4 (28.06.2019)

Worum geht’s?

Welcome Quinks!

Zwei Jahre sind nach den Ereignissen beim Café Antik vergangen. Das CCG hatte einige Verluste zu beklagen. Um nicht nochmals in so ein Massaker zu geraten, forschten die Wissenschaftler des CCG unaufhörlich und erschufen eine Spezialeinheit namens Quinks. Unter der Leitung eines gewissen Haise Sasaki, der in mir schon in der ersten Szene Ken Kaneki in Erinnerung rief, kämpfen eine Handvoll Teenager gegen Ghuls der Klasse S und mehr. Doch was ist die besondere Stärke der neuen Truppe? Ganz einfach, sie sind lebendige Quinken. Klingt nach einer unbesiegbaren Truppe, doch das Team ist noch keine Einheit und Teamgeist schaut anders aus. Wird es Haise gelingen, die Spezialeinheit auf den richtigen Weg zu führen?