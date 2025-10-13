ToeJam & Earl bekommt fünftes Videospiel

Ein neues Spiel, das auf ToeJam & Earl basiert, ist in Arbeit, hat der Mitbegründer der Serie enthüllt. Action wie in den 90ern!

Zum neuen ToeJam & Earl

Das ursprüngliche ToeJam & Earl auf dem Sega Mega Drive / Genesis ist so etwas wie ein Fan-Favorit, gefolgt von den Fortsetzungen ToeJam & Earl: Panic on Funkotron auf dem Sega Mega Drive / Genesis und ToeJam & Earl 3 auf der Xbox. Die Serie wurde 2019 mit ToeJam & Earl: Back in the Groove neu gestartet, und jetzt sieht es so aus, als ob ein fünftes Spiel irgendwann kommen könnte. Während einer kürzlichen Ask Me Anything-Sitzung auf Reddit, in der er Fragen von Fans seiner Spiele beantwortete, wurde Serien-Mitschöpfer Greg Johnson gefragt, ob es Neuigkeiten zu einem neuen ToeJam & Earl-Spiel gäbe.

Johnson bestätigte, dass ein neues Spiel geplant wird und dass es eher auf dem ursprünglichen Mega Drive-Titel und seiner Fortsetzung basieren wird. „Ich kann sagen, dass sich das neue Spiel in der Planungsphase befindet“, antwortete Johnson. „Wir beabsichtigen, es zu verwirklichen. Es wird von einem Dritten entwickelt, Design unter der Leitung des anerkannten und talentierten Produzenten von Back in the Groove, Anthony Napolitano, und wird eine Kombination aus Spielen eins und zwei sein und einige der Designideen des ursprünglichen Spiels 2 enthalten, die nie gemacht wurden.“ Das klingt soweit schon mal gut – aber wer ist heutzutage noch Fan von ToeJam & Earl?