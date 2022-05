tink vertreibt ab sofort die neue Sonos Ray – Vorbestellungen sind möglich!

Kristallklarer Sound, modernes Design und auch noch kompakt: tink bietet die derzeit gefragteste Sonos Ray-Soundbar an!

Beim Premium-Online-Händler tink kann die All-in-One-Soundbar ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung startet per 7. Juni 2022. Noch mehr Heimkino-Feeling garantieren Top-Bundles wie das Sonos One SL Ray 5.0 Entertainment Set – jetzt auf tink.at. Der Smart-Home-Profi tink präsentiert das ideale Einsteigermodel für Next Level Sound: die Sonos Ray All-in-One-Soundbar. Kraftvoller Sound für unvergleichliche Klang-Erlebnisse und ein ansprechendes Design, das sich in jedes Zuhause einfügt, sind nur ein paar der Vorteile, die das smarte Kraftpaket mit sich bringt. Damit sich die Wartezeit bis zum offiziellen Verkaufsstart verkürzt, launcht tink ab sofort den Pre-Sale und bringt die attraktive Sonos-Soundbar Ray schon am 7. Juni direkt in die eigenen vier Wände.

Mit der neuen Soundbar Sonos Ray hat der Hersteller seine kleinste und günstigste Soundbar herausgebracht, die das Fernseh-, Musik oder Gaming-Erlebnis mit raumfüllendem Sound verbessert. Dieser kommt nicht von irgendwo, denn die Soundbox ist mit zwei starken Hochtönern und einem Paar Tieftöner sowie Anti-Verzerrungs-Technologie ausgestattet, die von Sonos hauseigen entwickelt wurden. Gestochen scharfe Dialoge, die nicht von Hintergrundgeräuschen überlagert werden, sorgen für ein Entertainment-Faktor der Extraklasse – abgesegnet von erfahrenen Hollywood-Toningenieuren. Die Trueplay-Software sorgt dafür, dass sich der Klang an die einzigartige Akustik des Wohnraums anpasst. Mit der Plus Night Sound Funktion lässt sich die Lieblingsserie bis tief in die Nacht schauen. Die smarte Sonos Ray-Soundbar ist ab sofort im Vorverkauf um 299,00 Euro auf tink.at verfügbar.

Ein tolles Duett

Let me entertain you! Stereo-Sound zum Verlieben bringt das Sonos Entertainment Set bestehend aus Sonos Ray Soundbar und Sonos One SL. Das Duo funktioniert problemlos mit dem Fernseher und klingt dank Trueplay in jedem Raum hervorragend gut. Da so ziemlich jeder Fernseher über einen optischen Audio-Ausgang verfügt, ist die günstige Soundbar besonders für jene Soundbar-Aficionados geeignet, wenn der bestehende Fernseher kein HDMI-eARC, bzw. -ARC unterstützt. Die Ray ist der perfekte kleine smarte Buddy für TV, Gaming und Musik und lässt sich mit einer kompakten Breite von nur 56 Zentimetern auch in kleinere Zimmer integrieren. Die raumbezogene Tuning-Technologie erkennt die Gegebenheiten der Lautsprecherpositionierung und passt den Sound für ein optimales Erlebnis an. Das Sonos One SL Ray 5.0 Entertainment Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis um 649,95 Euro (statt 697,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr Bass notwendig? O.K., Google!

Reiner Bass ohne irritierende Vibrationen und störendes Klappern gepaart mit dem kristallklaren Stereo-Sound der Sonos Ray und Sonos One SL: das ist das Sonos One SL Ray 5.1 Heimkino Set. Der WLAN-Subwoofer verfügt über zwei nach innen gerichtete Force-Cancelling-Treiber, die feinsten Bass erzeugen. Für detailreichen Stereo-Sound genügt es, das Set in demselben Raum aufzustellen und schon lässt es sich in unendliche Musik- und Gaming-Welten abtauchen. Verteilt man die Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen, wählt man in der App einfach das Multiroom-Setup aus. Das Sonos One SL Ray 5.1 Heimkino Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis um 1.349,95 Euro (statt 1.546,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein kleines, aber feines weiteres Bundle ist die Sonos Ray Soundbar in Kombination mit dem Google Nest Mini. Denn der kleine Google Assistant ist der perfekte Helfer im Alltag. Er erinnert an Termine, liest Nachrichten vor und sucht auf Wunsch den Wetterbericht heraus. Außerdem lässt sich durch ihn die Sonos Ray Soundbar auch via Sprachbefehl steuern. Auch die Ray Soundbar passt sich dem Motto “klein aber oho” an. Denn sie steckt in einem komprimierteren Gehäuse als etwa die Beam-Soundbar der ersten oder zweiten Generation. Dafür ist das Ray-Modell mit 7,1 cm 2 mm höher und 9,5 cm tief. Die Sonos Ray plus Google Nest Mini ist ab sofort zu einem Aktionspreis um 309,95 Euro (statt 358,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weiters gibt’s die Sonos Ray plus Sonos Sub (3. Gen) zu einem Aktionspreis von nur 989,95 Euro (statt 1.148,00 Euro) sowie das Sonos One Ray 5.1 Heimkino Set zu einem Aktionspreis von nur 1.389,95 Euro (statt 1.606,00 Euro). Ist das was für euch?