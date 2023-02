tink ruft die Smart Home-Tage aus: Top-Deals mit bis zu minus 50 Prozent

tink hilft mit Rabatten bei der Auswahl: Intelligente Alltagshelfer machen den Einstieg in das Thema Smart Home besonders einfach.

Ganz unter dem Motto „smarte Effizienz“ ruft der Premium-Online-Händler tink deshalb bis einschließlich 28. Februar die Smart Home-Tage aus. Mit Top-Deals bis zu minus 50 Prozent werden die eigenen vier Wände sowohl intelligent als auch multifunktional. Eine nachhaltige Lösung mit Produkten von Google, Harman Kardon, Sonos, Bosch u. v. m., die das Zuhause auf revolutionäre Weise noch effizienter machen. Ob Smart-Light-Aficionados, Sprachsteuerung-Enthusiasten oder Multi-Room-Fans – tinks gesamtes Smart Home-Repertoire zieht jeden in Bann. Umso aufregender, wenn der Connected-Home-Pionier tink die Gelegenheit bietet, das intelligente Eigenheim günstig aufzurüsten. Ab sofort bis einschließlich 28. Februar 2023 feiert tink seine Smart Home-Tage mit Rabatten bis zu minus 50 Prozent – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Gegen die Brandgefahr

Das Frühwarnsystem kennen viele aus der Schule: Zeit, die Frühwarnerkennung von ABUS kennenzulernen. Das ABUS Z-Wave Rauchmelder 6er-Set erkennt dank genauester Technologie drohende Brandgefahren. Wie das funktioniert? Die smarten Melder nehmen Rauchgas besonders früh wahr und können so auf eine mögliche Gefahr in den eigenen vier Wänden aufmerksam machen. Das passiert modern via Benachrichtigung auf das Smartphone. Auch vor Ort macht sich das Alarmsystem bemerkbar. Neben dem klassischen Alarm kann der ABUS Z-Wave Rauchmelder beim Wahrnehmen von Rauch auch das Licht einschalten oder die Rollladen hochfahren. Eine smarte Lösung, auf die Verlass ist. Das ABUS Z-Wave Rauchmelder 6er-Set ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 169,95 Euro (statt 294,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Steuert Licht und Rollläden

Zu jeder Tages- und Nachtzeit macht die smarte Licht- und Rollladensteuerung von Bosch, was sie soll. Als Herzstück eines jeden Smart Homes begeistert Bosch mit aufregenden Funktionen, das alle Geräte kompakt an einem Ort zusammenbringt. Die Steuerung eines intelligenten Zuhause war noch nie einfacher. Denn nun können individuelle Zeitpläne und Automationen die Arbeit übernehmen. Aber keine Sorge! Via Sprachsteuerung hat man immer noch Mitspracherecht. So kann der eigene Alltag in den Vordergrund rücken und noch effizienter gestaltet werden. Und Rollladen oder Lichter können smart gesteuert werden, auch wenn man mal keine Hand frei hat. Das Bosch Smart Home – Starter Set Licht-/ Rollladensteuerung mit 8 Unterputz-Aktoren (Gen. 2) ist im Rahmen der Smart Home-Tage und mit dem Gutschein-Code BOSCH20 ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 559,95 Euro (statt 699,55 Euro) auf tink.at verfügbar.

Alles zu? Alles zu!

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Thread-Unterstützung und automatische Erkennung: Mit dem Door und Window Set bringt die Eve-Familie ein nützliches Gadget für alle Smart Home-Liebhaber. Schnell und werkzeuglos montiert kann es sofort losgehen. Als intelligentes Produkt erkennt der Eve-Sensor, ob Fenster oder Türen geöffnet sind. So werden Effizienz und Nachhaltigkeit neu geschrieben. Und um den Überblick zu behalten, können alle Daten in der HomeKit-App nachvollzogen werden – einfach smart! Das Eve Door & Window 4er-Set kabelloser Tür-/Fensterkontaktsensor ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 99,95 Euro (statt 159,80 Euro) auf tink.at verfügbar.

Stets alles im Überblick

Mit der Google Nest Cam immer alles im Blick haben – ganz leicht möglich, und das sogar in 1.080p-HD-Qualität. Doch die Nest Cam Indoor der zweiten Generation überzeugt nicht nur mit gestochen scharfer Bildqualität. In der Kamera sind auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Das flexible Gelenk der Nest Cam schenkt Einblicke in jeden noch so dunklen Winkel und ist dank Einrichtungshilfe der Google Home App binnen weniger Minuten einsatzbereit. Und damit Privates auch privat bleibt, bietet Google verschlüsselte Videoaufnahmen, Bestätigung in zwei Schritten sowie erweiterte Sicherheitsoptionen über das Google-Konto an. Das Google Nest Cam (Indoor, mit Kabel) 2er-Set – WLAN Kamera ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 139,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Pixel 7 <3 Nest Hub

Das kompakte Google Pixel 7 (zu unserem Review) überzeugt mit verständlicher Bedienung und Speedy Gonzales-ähnlicher Schnelligkeit. Per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder klassischem Passwort steht einem die Welt an intelligenten Funktionen offen. Satte Farben machen die Nutzung des Google Pixel 7-Smartphones zu einem Erlebnis mit eindrucksvoller Leistung und gestochen scharfem Display. Das Highlight ist klar der Akku, der mit einer Mindestleistung von 4926 mAh länger als 24 Stunden hält. Im Bundle mit dem Google Nest Hub bekommt man auch eine Zentrale für das Smart Home. Diese unterstützt nicht nur dabei, organisiert durch den Tag zu kommen, sondern besteht auch noch aus 54 Prozent recycelten Materialien. So begeistert der smarte Bildschirm in jedem Zimmer und wird im Bundle-Set zum wahren Alleskönner. Das Google Pixel 7 256 Gb + Google Nest Hub (2. Generation) ist im Rahmen der Smart Home-Tage und mit dem Gutschein-Code PIXEL50 ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 699,96 Euro (statt 848,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Wärme zum Wohlfühlen

30 Prozent an Energie zu sparen und so die Umwelt, aber auch den Geldbeutel schonen war noch nie so einfach. Mit den Homematic-Thermostaten inklusive Wandthermostat kann genauestens eingestellt werden, wie warm es in den eigenen vier Wänden sein soll. So entsteht nicht nur eine nachhaltige Wohlfühl-Oase. Mit der Homematic IP-App und den intelligenten Sprachassistenten können die smarten Thermostate schnell und einfach reguliert werden. Und vergisst man mal auf das Heizen, gibt es die praktische Boost-Funktion. Diese öffnet alle Heizkörperventile für 5 Minuten zu 80 % und garantiert ein schnelles Heizen der Wohnung. Das Homematic IP Starter Set Heizen mit 5 Heizkörperthermostaten Basic + Wandthermostat Basic ist im Rahmen der Smart Home-Tage und mit dem Gutschein-Code HOMEMATIC20 ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 289,95 Euro (statt 389,75 Euro) auf tink.at verfügbar.

Grünes Heizen

Bis zu 37 Prozent Energiekosten bequem via App, manuell oder per Sprachbefehl sparen. Mit den Netatmo Heizkörperthermostaten ist das Realität. Die intelligente Heizlösung begeistert mit raumindividuellen Heizplänen und unterstützt so nachhaltig beim effizienten Heizen. Durch die Echtzeitanalyse von Personen und der Sonneneinstrahlung können daraus gewonnen Daten in das Heizverhalten eingeplant werden. Einfach innovativ und nebst Bedienung via iOS, Android sowie Web App für PC und Mac, direkt an den Heizkörperthermostaten, oder aber auch mittels Sprachsteuerung über das Apple HomeKit verwendbar. Das Netatmo Heizkörperthermostat Starter Set mit 3 Thermostaten ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 179,95 Euro (statt 289,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

So geht ein Sicherheits-Ring

Stets über den Sicherheitsstatus der eigenen vier Wände informiert zu sein, ist dank dem Ring Sicherheitssystem im Komplett-Set endlich möglich. Ob es die Echtzeit-Benachrichtigungen auf dem Smartphone sind oder der Reserveakku: Die smarte Sicherheitslösung ermöglicht es, direkt auf mögliche Bedrohungen zu reagieren – selbst dann, wenn der Strom ausgefallen ist. Das haustierfreundliche System stellt sicher, dass keine unnötigen Benachrichtigungen durch Haustiere verschickt werden, gewarnt wird ausschließlich vor Personen. Mit der inkludierten Indoor Cam kann das bereits bestehende Ring Alarm 2.0 Sicherheitssystem um eine smarte Kamera für den Innenbereich erweitert werden. Diese bringt vielfältige Funktionen mit sich, wie etwa eine Gegensprechanlage mit Geräuschunterdrückung, HD-Videoauflösung und Benachrichtigungen in Echtzeit. Das Ring Alarm 2.0 Sicherheitssystem – Komplett-Set + Ring Indoor Cam ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 179,95 Euro (statt 309,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

So heizt man im Jahre 2023

Heizung und Warmwasser sind die wahren Schwergewichtler im Energieverbrauch eines Haushalts – ganze 79 Prozent gehen auf ihre Rechnung. Die Heizkörpersysteme von tado° helfen dabei, nur noch so viel Energie zu verbrauchen, wie auch wirklich benötigt wird. Schon mit der Grundausrüstung eines tado° Heizkörper-Thermostats Starter Kits V3+ regelt sich die Temperatur im eigenen Zuhause nach individuellen Zeitplänen automatisch. Ein Raumluft-Sensor zeigt die Luftfeuchtigkeit an und warnt vor Trockenheit oder Schimmel-Gefahr. Ist das Fenster einmal offen geblieben, fragt das smarte System via Push-Mitteilung, ob die Heizung abgedreht werden soll. So werden Energiekosten gesenkt und zusätzlich Geld gespart. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 69,95 Euro (statt 149,99 Euro) bis einschließlich 20.02.2023 auf tink.at verfügbar.

Mehr zur Withings-Kombination

Als Rundum-Paket bietet die Withings Scanwatch inklusive Körperwaage eine Kombination aus ganzheitlicher Erfassung der Körperzusammensetzung und ein unkompliziertes Tracking aller Aktivitäten. Außerdem erfasst die klinisch getestete Hybrid-Smartwatch medizinisch genaue Daten über Herz, Körper und Schlaf und hilft, die eigene Gesundheit immer im Blick zu behalten. So stehen neuen Fitness-Meilensteinen nichts mehr im Wege und die eigene Gesundheit wird endlich zur Priorität. Auf sich selbst achten war noch nie so smart! Das Withings Scanwatch 42 mm + Body Scale ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 269,00 Euro (statt 358,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

