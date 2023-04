tink Garten-Tage: Spart bis zu 50% bis zum 09.05.2023

tink liefert die perfekte Lösung für alle, die ihren Garten lieben, aber keine Zeit für die lästigen Aufgaben haben: Im Rahmen der Garten-Tage gibt es bis zum 09.05.2023 (23:59 Uhr) smarte Gartengeräte, die unübertroffenen Komfort versprechen und jeden Garten in eine grüne Oase verwandeln. Ab sofort auf tink.at.

Von Bewässerungssystemen über Mähroboter bis hin zur automatischen Beleuchtung – intelligente Geräte machen das Leben im Garten nicht nur leichter, sondern auch smarter. Mit der neuesten Technologie ausgestattet, nehmen dir diese Helferlein die Arbeit ab und verwandeln jeden Garten in einen vollständig automatisierten Bereich. So hat man Zeit für das wirklich Wichtige im Leben – Entspannung und Genuss im eigenen Gartenparadies.

Smartes Gardening der Zukunft

Wenn der Garten ruft, antwortet der Bosch Indego M+ 700 Mähroboter. Dank des intelligenten Navigationssystems “LogiCut” wird der grüne Rasen systematisch und schnell gemäht. Auch kleine Gartenflächen werden mit dem SpotMow-Modus in Topform gebracht, damit der eigene Rasen immer perfekt gepflegt ist. Und über die Bosch Smart Gardening-App hat man all das stets im Blick. Und das Beste: Im Set aus Mähroboter und Garage ist der Indego auch vor Witterung und Verschmutzungen geschützt. Das ist auch ein super Stichwort, denn der moderne Indego verriegelt sich automatisch und kann nur durch einen persönlichen PIN entsichert werden. Ein wirklich smarter Gartenhelfer, der jede Freifläche in ein grünes Paradies verwandelt!

tink-Tipp:

Das Bosch Indego M+ 700 – Mähroboter + Garage ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 899,95 Euro (statt 1.471,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Grün, grün, grün ist alles was ich sehe

In dem revolutionären Husqvarna Automower 405X Mähroboter mit Garage finden Sie den perfekten Wegbegleiter für jeden Garten. Sein futuristisches High-End-Design begeistert, während ihn fortschrittliche Funktionen ideal für anspruchsvolle Gartenbesitzer machen. Der Mähroboter wird bequem via App oder Sprachsteuerung gestartet und schon kann er mit dem inkludierten Wetter-Timer und einer Target-Height-Funktion jeden Rasen optimal pflegen. Der Diebstahlschutz durch GPS, Alarm und Pin-Code sorgt für maximale Sicherheit, während die praktische Garage den Automower vor jeglichen Umwelteinflüssen schützt. So bietet der Husqvarna Automower 405X einen unübertroffenen Komfort und verwandelt jeden Garten in eine grüne Oase.

tink-Tipp:

Der Husqvarna Automower 405X Mähroboter + Garage ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 1.729,95 Euro (statt 1.829,95 Euro) mit dem Code HUSQVARNA100 auf tink.at verfügbar.





Ihr persönlicher Regenbogen

Wenn die Temperaturen steigen, ist es Zeit den Außenbereich auf Vordermann zu bringen. Und dafür ist das Philips Hue LED Spot Lily Basis Kit im 3er-Set inklusive Philips Hue Bridge die perfekte Lösung. Es schafft nicht nur die perfekte Atmosphäre, sondern verwandelt jeden Garten in ein wahres Lichtparadies. Mit über 16 Millionen Farben zur Auswahl kann die Außenbeleuchtung ganz individuell gestaltet werden und so jedem Garten eine ganz persönliche Note verleihen. Ob gedimmtes Licht für ein romantisches Dinner im Freien oder ein Farbenspiel für die nächste Gartenparty – mit dem Philips Hue LED Spot Lily Basis Kit steht dem Sommernachtstraum nichts mehr im Wege!

tink-Tipp:

Der Philips Hue LED Spot Lily Basis Kit (3er-Set) + Philips Hue Bridge ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 279,95 Euro (statt 409,98 Euro) auf tink.at verfügbar.





Grüner-Daumen-Support

Als Sichtschutz, Sauerstoffproduzent oder einfach fürs Ambiente: Pflanzen sind bei einem Urlaub auf Balkonien ein absolutes Muss. Um Efeu, Hortensie und Co. auch mit ausreichend Wasser zu versorgen, kommt die smarte Bewässerungsanlage von Eve Aqua zum Einsatz. Sie misst nicht nur den Wasserverbrauch, sondern erstellt auch individuelle Bewässerung-Zeitpläne. Und wie der smarte Helfer installiert wird? Spielerisch einfach, denn er muss lediglich auf den bestehenden Wasserhahn gesteckt werden. Geeignet ist der Eve Aqua übrigens für alle gängigen Schlauchsysteme und Mehrfachverteiler. Und wenn seine Arbeit erledigt ist, schaltet der Eve Aqua das Wasser automatisch wieder ab. Smart und nachhaltig – was will man mehr?

tink-Tipp:

Der Eve Aqua (2022) + Eve Energy ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 149,95 Euro (statt 189,90 Euro) auf tink.at verfügbar.





Das schattige Herzstück

Auch im Schatten lässt es sich gut genießen. Der Bosch Smart Home Controller bildet deshalb das Herzstück des Bosch Smart Home Systems. Spielerisch einfach lassen sich so Rollladen smart steuern – optional auch von unterwegs. Via App kann immer auf die verschiedenen installierten Geräte zugegriffen werden, um so das Beste aus dem smarten Zuhause zu holen. Der Bosch Smart Home Controller ist dank Zeitschaltungen in der Lage, sich am Sonnenauf- und Untergang zu orientieren und garantiert eine intelligente Bequemlichkeit für das traute Heim.

tink-tipp:

Das Bosch Smart Home – Starter Set Licht-/ Rollladensteuerung mit 10 Unterputz-Aktoren (Gen. 2) ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 629,95 Euro (statt 849,45 Euro) mit dem Code BOSCH20 auf tink.at verfügbar.

Optimierte Konnektivität

Mit dem Sonos Era 300 Heimkino Set ein unvergleichliches Sounderlebnis genießen: Das faszinierende Set ist im Handumdrehen installiert und in weniger als 5 Minuten einsatzbereit. Der Klang des smarten Sonos-Set ist glasklar und wird durch die Trueplay-Funktion perfektioniert. Mit zahlreichen intelligenten Features wie etwa der intuitiven Touch-Steuerung oder der Mute-Taste für mehr Privatsphäre wird das Sounderlebnis noch beeindruckender. Der Sonos Sub Gen. 3 – WLAN-Subwoofer und die Sonos Arc ergänzen das Era-Set perfekt und bieten in Kombination eine unverkennbare Soundqualität. Mit diesem umfangreichen Soundsystem kann sich jeder ein noch nie dagewesenes Heimkino-Erlebnis erschaffen und so Lieblingsfilme und Musik in einem ganz neuen Sound erleben.

tink-Tipp:

Das Sonos Era 300 Arc 5.1 Heimkino-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 2.399,95 Euro (statt 2.896,00 Euro) auf tink.at verfügbar.