tink bietet smarte, heiß begehrte Alltagsbegleiter an – von Kopf bis Fuß

Der Smart Home-Pionier tink bietet Geräte für die ganze Familie an. Eine neue Aktion legt den Fokus darauf, lest hier mehr!

Bereit, die volle Power des smarten Lifestyles zu entfesseln? Von smarten Waagen, die Gesundheitsdaten so schnell wie noch nie liefern, bis hin zu Tablets, die in ein digitales Universum verführen. Diese smarten Gadgets sind die heißbegehrten Alltagsbegleiter, die jedes Leben smarter und lebendiger machen. Von morgens bis abends – mit intelligenten Partners-in-Crime von Google, Netatmo oder Withings, ist auf tink.at für jeden etwas dabei.

Cool bleiben mit dem Smart AC Controller

Wenn die Sonnenstrahlen sanft auf der Nase kitzeln und man langsam aufwacht, möchte man nur eins: liegenbleiben. Und dank des Netatmo Smart AC Controller kann man das auch. Ob an der Wand befestigt oder aufgestellt auf einem Regal – in Steckdosennähe, jedoch mindestens 50 cm über dem Boden, ist der Controller mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit. Einmal mit dem WLAN-Netzwerk verbunden, steuert der Controller die Klimaanlage per Infrarot. So muss man sich keine Sorgen mehr über eine perfekte Ausrichtung machen und kann die Raumtemperatur bequem über die Netatmo-App steuern.

Ihr solltet nur darauf achten, die eingebauten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler nicht durch direktes Sonnenlicht oder Wärmequellen zu beeinträchtigen. So kann der Controller von Netatmo bestmöglich eingesetzt werden, während Planungs- und Eco-Assist-Funktionen den Energieverbrauch optimieren. Und das Beste? Durch individuell erstellte Zeitpläne stellt der AC Controller sicher, dass die Klimaanlage nur dann läuft, wenn sie wirklich gebraucht wird. Das spart Stromkosten und leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Der Netatmo Smart AC Controller ist ab sofort zu einem UVP von nur 119,99 Euro auf tink.at verfügbar.

Das Gewicht immer im Blick

Aufgewacht mit der erfrischenden Kühle der smarten Klimaanlage, weiß man, dass ein großartiger Tag vor einem liegt. Und wie könnte man diesen besser ergänzen? In dem man seine körperliche Gesundheit von Anfang an im Blick hat! Mit der Withings Body Comp verfolgt man nicht nur das Körpergewicht, sondern auch relevante Messungen zu Körperfett- und Wasseranteil sowie Muskel- und Knochenmasse und des viszeralen Fettanteils. Und mit dem Ernährungstracking-Feature hat man die eigenen Ernährungsgewohnheiten stets im Blick.

Jeder Meilenstein auf der Withings-Gesundheitsreise verdient Anerkennung und das auch für die ganze Familie! Die smarte Waage erkennt bis zu acht Benutzer:innen und synchronisiert die Daten unabhängig voneinander. Jeder kann so seine individuellen Messungen speichern und verfolgen. Vom kontinuierlichen Messen bis hin zur stetigen Verbesserung der Leistung und dem Erreichen individueller Ziele. Die Withings Body Comp Waage ist ab sofort zu einem UVP von nur 199,95 Euro auf tink.at verfügbar.

Jede Menge Power in der Hand

Gut in den Tag gestartet kann man sich problemlos in den Alltag stürzen. Und das am Besten mit einem Hauch von Luxus und Technologie. Denn das Google Pixel 7a-Smartphone (zu unserem Test des Pixel 7 geht’s hier) vereint Stil und Funktionalität auf beeindruckende Weise und wird schnell zum persönlichen Assistenten für ein Leben voller spannender Abenteuer. Das benutzerfreundliche Setup führt spielerisch durch die Einrichtung und ermöglicht es, das Smartphone ganz nach individuellen Bedürfnissen einzurichten. Dank dem großen, hochauflösenden 6,1″-OLED-Display wird jedes Detail gestochen scharf wiedergegeben.

Das könnt ihr beim Anschauen von Lieblingsserien oder der letzten Urlaubsfotos voll ausreizen. Mit der 64-MP-Weitwinkel-Rückkamera und der 13-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera können atemberaubende Bilder und Videos aufgenommen werden, die förmlich zum Leben erweckt werden. Und wenn es um Leistung geht, sorgen der Google Tensor G2 und der Titan M2™-Sicherheitschip dafür, dass das Smartphone immer auf Hochtouren läuft – egal ob man gerade kreativ arbeitet oder einfach nur das digitale Leben genießt. Das Google Pixel 7a-Smartphone ist ab sofort zu einem UVP von nur 509 Euro auf tink.at verfügbar.

Entspannen mit dem Google Pixel Tablet

Nach einem langen Tag voller Hektik und Verpflichtungen ist man abends endlich Zuhause – es Zeit für die wohlverdiente Auszeit. Und was rundet diese kostbaren Momente des Entspannens besser ab als das Google Pixel Tablet? Mit seinem eleganten Design und seiner mühelosen Eleganz begrüßt einen das Tablet mit offenen Armen. Es lädt nahezu ein, in eine Welt voller grenzenloser Möglichkeiten einzutauchen. Dabei ist es egal, ob man sich in ein spannendes Buch vertiefen oder die neuen Folgen einer aufregenden Serie binge-watchen möchte.

Das Google Pixel Tablet ist das Ticket zu einer Welt voller Inspiration, Kreativität und purem Entertainment. Auf dem 278,13 mm großen, gestochen scharfen Display erwachen die Farben zum Leben, während man selbst in fesselnden Geschichten eintaucht. Der Alltagsstress hat sich noch nie so leicht in Luft aufgelöst. Das Google Pixel Tablet ist ab sofort zu einem UVP von nur 679 Euro auf tink.at verfügbar. Was haltet ihr von diesen Angeboten – ist auch etwas für euch dabei?