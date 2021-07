tink.at – Gutscheinkampagne läuft ab sofort bis 3. August 2021

Wer Smart Home mag, kommt an tink.at nicht vorbei. Gut, dass es nun eine Gutschein-Aktion bei diesem Händler gibt, lest hier mehr!

Über die Gutscheinkampagne von tink.at

Der Smart-Home-Pionier tink.at launcht ab heute die österreichische Smart Home Gutscheinkampagne „I am from Austria”. Dabei bietet der Händler Premium-Smart-Devices zum Markt-Bestpreis. Ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro erhalten tink-Kund:innen mit dem Gutscheincode “SmartHome” einen Rabatt von 10 Euro. Pro Person ist nur ein Gutschein gültig und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Die limitierte Stückzahl der Deals ist ab sofort bis 3. August 2021 exklusiv auf tink.at verfügbar.

Dazu zählen etwa ein Sonos One SL 4-er-Bundle, das ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 739,95 Euro auf tink.at verfügbar ist. Weiters ist der GARDENA smart SILENO city 250 Mähroboter Gateway (Modell 2021) ab sofort in der Farbe Türkis inkl. + gratis smart Power 2er-Pack zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 688,95 Euro auf der Website verfügbar. Und Nuki hat nicht nur das Tor zu Huaweis HarmonyOS, sondern auch zu günstigeren Preisen geöffnet: Die Nuki Komplettset-Combo 2.0 + Fob Bluetooth Türöffner + Keypad (nachrüstbares Codeschloss) ist ab sofort und solange der Vorrat reicht in der Farbe Schwarz zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 299 Euro auf tink.at verfügbar.

Die Top 10 Exklusiv-Angebote sind:

• Sonos Arc weiß + Chromecast mit Google TV zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 889 Euro

• Withings BPM Core + Withings Body Cardio zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 259,95 Euro

• Bosch Indego M+ 700 – Mähroboter (Modell 2021) + gratis Garage zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 904,50 Euro

• Sonos Beam + Chromecast mit Google TV zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 459 Euro

• Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set weiß zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.239,95 Euro

• Sonos One SL Beam 5.0 Entertainment Set weiß zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 759,95 Euro

• Bosch Indego S+ 500 Mähroboter (Modell 2021) + gratis Garage zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 709 Euro

• Nuki Combo 2.0 + Nuki Keypad zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 289 Euro

• Sonos Roam + gratis Tile Mate zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 169 Euro

• GARDENA smart SILENO life 750 inkl. Gateway (Modell 2021) + gratis smart Power 2er-Pack zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt von 918 Euro