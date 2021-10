Tiger King 2: Der Wahnsinn geht am 17.11.2021 weiter

Tiger King ist so eine Streaming-Erfahrung, die man einfach einmal gemacht haben muss. Deswegen gibt es an dieser Stelle auch eine uneingeschränkte Empfehlung für diese Netflix-Produktion. Wer auch nur annähernd mit dem dokumentarischen Stil der Serie klar kommt, wird mit Joe Exotic, Doc Antle und Co. sein unterhaltsames Wunder erleben. Die Figuren polarisieren, in der einen Sekunde hasst man sie für ihre Taten, in der nächsten liebt man sie für andere.

Großkatzen und ihre Raubtiere bringt das menschlichste in uns zum Vorschein und gibt diesem Aspekt eine Bühne. Eine Bühne für das Scheitern, aber auch er Glorifizierung und des Hypes. Wir erinnern uns daran, wie nahe diese Zustände bei einander liegen können und wie surreal das wirkliche Leben eigentlich sein kann. Das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Mit insgesamt nur 7 Folgen lässt sich die Produktion ja auch gut an einem Wochenende wegbingen. Zumindest mich hat sie dafür genug gefesselt. Joe Exotic trällert in einem “seiner” Songs: “I saw a tiger, and the tiger saw a man.” Ich denke, diese Textzeile beschreibt den Hype um diese Mini-Serie generell sehr gut.