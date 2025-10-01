Threads of Time – das nächste Sea of Stars oder Chrono Trigger
Auf der TGS 2025 kehrte Threads of Time nun mit einem epochalen Trailer zurück. Was kann das JRPG der alten Schule? Lest hier mehr!
Über Threads of Time
Das rundenbasierte Rollenspiel mit wunderschöner Pixelkunst und einer erstaunlichen 2.5D-Feldtiefe wird von Riyo Games mit Sitz in Kanada hergestellt und von Humble Games veröffentlicht. Es gibt ein Team von über 30 Personen, die daran arbeiten. Es gibt immer noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es sieht in einem besseren Zustand aus als einige auffällige Projekte, die mit Trailern blenden, aber nicht wirklich veröffentlicht werden. Man kann nur hoffen, dass das Team sich nicht mehr zumutet, als es tatsächlich stemmen kann, insbesondere inmitten eines schwierigen Finanzierungsumfelds für kleinere Indie-Entwickler und Verleger. Denn alles in diesem Trailer ist genau das, was Fans von einem ordentlichen JRPG wollen! Das Zeitreise-Abenteuer erstreckt sich über Millionen von Jahren, von einer prähistorischen Vergangenheit bis zu einer Cyberpunk-Zukunft. Rundenbasierte Kämpfe finden in einer dynamischen Ansicht mit maßgeschneiderten Angriffsanimationen statt. Es gibt eine Overworld-Karte, Stadtzentren und NPCs, mit denen man sich unterhalten kann.
Damit nicht genug, ihr rekrutiert Charaktere aus verschiedenen Epochen und schaltet Team-Combos für den Kampf frei. Warum genau macht ihr das alles, höre ich euch fragen? Es hört sich so an, als würdet ihr für die Ritter der Ordnung der Zeit arbeiten, um zu versuchen, die Integrität der Zeitleiste zu schützen oder so. Außerdem gibt es coole Bosskämpfe, und das wertet jedes Spiel gehörig auf. Threads of Time wird in Unreal Engine 5 mit handgefertigter 2D-Pixelkunst entwickelt. Ich kann nicht genug betonen, wie toll die Umgebungen und Charaktere aussehen. Wenn das ein ganzes 10-20-stündiges Abenteuer aushält, wird es eine beeindruckende Leistung sein, insbesondere für das erste Projekt des Indie-Studios. Sea of Stars aus dem Jahr 2023 war das letzte Spiel, das diesen Trick durchzog, sich wie warme Semmeln verkaufte und bei den Game Awards in diesem Jahr aufzeigte (DLC wurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht). Davor gab es 2021 das unglaublich aussehende Eastward. Das neue Game ist derzeit für PC und Xbox bestätigt – vielleicht auch bald PS5 und Switch 2?