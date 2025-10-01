Threads of Time – das nächste Sea of Stars oder Chrono Trigger

Auf der TGS 2025 kehrte Threads of Time nun mit einem epochalen Trailer zurück. Was kann das JRPG der alten Schule? Lest hier mehr!

Über Threads of Time

Das rundenbasierte Rollenspiel mit wunderschöner Pixelkunst und einer erstaunlichen 2.5D-Feldtiefe wird von Riyo Games mit Sitz in Kanada hergestellt und von Humble Games veröffentlicht. Es gibt ein Team von über 30 Personen, die daran arbeiten. Es gibt immer noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es sieht in einem besseren Zustand aus als einige auffällige Projekte, die mit Trailern blenden, aber nicht wirklich veröffentlicht werden. Man kann nur hoffen, dass das Team sich nicht mehr zumutet, als es tatsächlich stemmen kann, insbesondere inmitten eines schwierigen Finanzierungsumfelds für kleinere Indie-Entwickler und Verleger. Denn alles in diesem Trailer ist genau das, was Fans von einem ordentlichen JRPG wollen! Das Zeitreise-Abenteuer erstreckt sich über Millionen von Jahren, von einer prähistorischen Vergangenheit bis zu einer Cyberpunk-Zukunft. Rundenbasierte Kämpfe finden in einer dynamischen Ansicht mit maßgeschneiderten Angriffsanimationen statt. Es gibt eine Overworld-Karte, Stadtzentren und NPCs, mit denen man sich unterhalten kann.