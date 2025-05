Thrasher vom Thumper-Macher kommt 2025 auf PC und Steam Deck

Thrasher kommt nun auch demnächst auf Flachbildschirme, mit einem Start auf Steam und Steam Deck später im Jahr 2025.

Was ist Thrasher?

Die neuen Plattform-Veröffentlichungen folgen auf das Debüt des VR-Spiels im letzten Sommer auf der Meta Quest und Apple Vision Pro. Die Entwickler Brian Gibson und Mike Mandel, die unter dem Spitznamen Puddle zusammenarbeiten, kündigten die neuen Plattformen in einem interessanten Video an. Sowohl Gibson als auch Mandel haben eine Geschichte von musikalischen und audiogetriebenen interaktiven Erlebnissen. Mandel arbeitete an Fuser, Rock Band VR und Fantasia: Music Evolved. Gibsons vorheriges Projekt war der VR-Titel Thumper, der sich als“ Rhythmus-Gewaltspiel“ bezeichnet.