Thrasher kommt Ende 2025 auf Steam: Fast wie ein Thumper 2

Das letztes Jahr für VR-Plattformen veröffentlichte Rhythmusspiel Thrasher wird bald auf Nicht-VR-Setups spielbar sein. Ende 2025 ist es so weit!

Mehr zu Thrasher

Diese Version wird offiziell später in diesem Jahr auf Steam veröffentlicht. Es ist vom Duo-Studio Puddle, von dem eine Hälfte Brian Gibson ist – der Komponist und Künstler des Spiels Thumper aus dem Jahr 2016, das von einigen als „eines der besten Rhythmusspiele aller Zeiten“ bezeichnet wurde. Sei es, weil es an dieser Front einfach nicht so viel Konkurrenz gibt, oder einfach, weil das Game richtig gut und mitreißend ist. So geht es nun auch beim nächsten Titel zu: Diese Demoversion liefert nämlich richtig ab. Thrasher ist ein fesselndes kleines Rhythmusspiel, das ein hervorragendes Audio- und Bilddesign bietet. Es ist ein ziemlich klassisches Spiel, bei dem ihr immer versucht, mit eurem Weltraumaal immer geschicktere Bewegungen zu machen, um kreisende Bewegungen zu treffen und eine höhere Kombination zu erzielen.

Die Grafik ist ausgezeichnet in der fast abschreckenden, psychedelischen Art und Weise, die man sich von dieser Art von Spiel nur wünschen kann. Es gibt – wir berichteten bereits darüber – einen leuchtenden Weltraumaal, der sich entwickelt, um immer größer zu werden, während er über bizarre und manchmal hypnotisierende Landschaften fliegt. Es gibt ein riesiges Baby mit leuchtenden Augen, was ein bisschen beunruhigend ist, aber wer anno dazumals die Teletubbies überstanden hat, wird auch darüber hinwegkommen. Ganz wichtig: Die Musik ist natürlich großartig darin, den Flow-State in euch auszulösen, den ihr von einem guten Rhythmusspiel auch erwarten könnt. Thrasher und seine Demo sind bereits auf der PC-Plattform Steam zu finden, und hier ist noch ganz offiziell ein Trailer zum Spiel für euch: