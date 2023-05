The Witcher-Serie hat nun über 75 Millionen Spiele verkauft, Tendenz steigend

The Witcher ist eine Riesen-Serie, und dank neuer Daten von CD Projekt Red haben wir eine bessere Vorstellung davon, wie groß sie wirklich ist.

Das Studio enthüllte am Montag, dass The Witcher-Videospiele mehr als 75 Millionen Exemplare verkauft haben, wobei The Witcher 3: Wild Hunt allein für mehr als 50 Millionen dieser Verkäufe verantwortlich ist. Diese Art von Zahlen bedeuten, dass die Serie eines der größten Videospiel-Franchises aller Zeiten ist. Zum Vergleich: Diese neuen Daten bringen The Witcher 3 in die Nähe von Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Red Dead Redemption 2, die beide mehr als 53 Millionen Exemplare verkauft haben, und beide gehören zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten.

Diese Witcher-Verkaufszahlen werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich um einiges wachsen. CDPR hat gerade im Dezember ein Next-Gen-Update für The Witcher 3 veröffentlicht, und es hat eine Reihe anderer Witcher-Spiele in Arbeit, darunter ein Remake des ersten Witcher-Spiels, eine neue Witcher-Trilogie und ein Spin-off mit dem Codenamen “Project Sirius“. Netflix setzt auch groß auf das The Witcher-Franchise: Es hat gerade seine Witcher-TV-Serie um eine fünfte Staffel verlängert, obwohl die dritte Staffel noch nicht mal verfügbar ist. Die dritte Staffel wird die letzte sein, in der Henry Cavill als Geralt spielt; Liam Hemsworth wird ab der vierten Staffel übernehmen.