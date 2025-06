The Witcher 4 auf Xbox Series S: 60 fps möglich oder nicht?

CD Projekt Red hat seine Pläne für The Witcher 4 auf der Xbox Series S besprochen und gesagt, dass 60 fps „extrem herausfordernd“ sein werden.

The Witcher 4 auf Xbox Series S

Anfang dieses Monats debütierte CD Projekt eine Tech-Demo, die nach eigenen Artikeln repräsentativ dafür war, wie The Witcher 4 auf PS5 aussehen wird, aber nicht für das Spiel selbst. „Dies ist eine Tech-Demo und ein erster Blick auf die hochmoderne Technologie, die The Witcher 4 antreibt – aber nicht The Witcher 4 selbst“, sagte ein Sprecher nach dem Debüt der Demo. „Es zeigt die leistungsstarke Grundlage, die wir in enger Zusammenarbeit mit Epic Games aufbauen, um das Open-World-Design weiter als je zuvor voranzutreiben, sowie die Kernsysteme und -funktionen, die wir mit Unreal Engine 5 entwickeln. Wir sind wirklich stolz auf diesen frühen Meilenstein und freuen uns, Ihnen einen kleinen Einblick in einige der coolen Technologien wie UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer und FastGeo Streaming zu geben, die die Zukunft von The Witcher mitgestalten.“

Jetzt hat der Entwickler im Gespräch mit Digital Foundry darüber gesprochen, dass das Spiel mit einer hohen Framerate auf Microsofts Maschine mit niedrigeren Spezifikationen läuft. Charles Tremblay, Vizepräsident für Technologie von CD Projekt Red, sagte über die Xbox Series S: „Dies ist etwas, das als nächstes auf unserem Radar ist, 60 FPS werden auf der Series S extrem herausfordernd sein.“ Derzeit ist es eine obligatorische Anforderung für Entwickler, sicherzustellen, dass ihre Spiele sowohl mit der Serie X als auch mit der Serie S kompatibel sind, um sie für die Konsolen von Microsoft zu veröffentlichen. Einige Entwickler haben aber argumentiert, dass die Möglichkeit der Spiele der aktuellen Generation einschränkt, wenn man die günstige Konsole von Microsoft zu nutzen hat. Aber so oder so: Das Spiel wird kommen, und wenn es nur mit 30 fps läuft, ist das auch okay. Oder?