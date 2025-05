The Witcher 3: Wild Hunt feiert 60 Millionen verkaufte Einheiten

The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt RED feiert seinen 10. Geburtstag und nähert sich heimlich, still und leise den Verkaufszahlen von Skyrim an.

Verdienter Erfolg für CDPR

Zehn Jahre nach seinem ursprünglichen Release am 19. Mai 2015 hat The Witcher 3: Wild Hunt einen bemerkenswerten Verkaufsmeilenstein erreicht. CD Projekt RED verkündete im Rahmen ihres aktuellen Quartalsberichts, dass das preisgekrönte Rollenspiel mittlerweile 60 Millionen Exemplare weltweit verkauft hat. Diese beeindruckende Zahl umfasst sowohl das Grundspiel als auch die Game of the Year Edition, schließt jedoch separat verkaufte Erweiterungen aus. Mit diesen Verkaufszahlen nähert sich Geralts drittes Abenteuer den jüngsten Verkaufszahlen von Bethesdas The Elder Scrolls V: Skyrim an, das laut Entwicklungsleiter Todd Howard im Juni 2023 über 60 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hatte. Damit entbrennt ein Duell um den Titel des meistverkauften Rollenspiels aller Zeiten. Zur Einordnung: Die 60 Millionen verkauften Einheiten katapultieren The Witcher 3 auf Platz 12 der meistverkauften Videospiele überhaupt.

Nun liegt das Game verkaufszahlentechnisch zwischen dem originalen Super Mario Bros. und Terraria. Besonders bemerkenswert, aber nicht überraschend ist die anhaltende Verkaufsdynamik des Spiels. Während The Witcher 3: Wild Hunt zwischen 2022 und 2023 bereits 10 Millionen zusätzliche Einheiten verkaufte und damit die 50-Millionen-Marke erreichte, folgten in den letzten zwei Jahren weitere 10 Millionen Verkäufe. Diese kontinuierliche Nachfrage zeugt von der zeitlosen Qualität des Spiels und seiner anhaltenden Relevanz in der Gaming-Landschaft. Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen generierte das Spiel „nur“ etwa 688 Millionen US-Dollar Umsatz, was CD Projekts Strategie widerspiegelt, durch gezielte Rabattaktionen und Preissenkungen auf hohe Verkaufsvolumen zu setzen. Das Spiel war regelmäßig im Angebot und kostete zum 10-jährigen Jubiläum beispielsweise nur 5 Dollar im PlayStation Store.

Was folgt nach The Witcher 3: Wild Hunt?

Anlässlich des runden Geburtstags veröffentlichte CD Projekt RED einen speziellen Jubiläumstrailer, der zentrale Momente des Spiels Revue passieren lässt und sich bei den Fans für „10 Jahre Monstertöten“ bedankt. Die Feierlichkeiten umfassen außerdem Konzerte der „Witcher in Concert“-Tour in Boston und Poznań sowie die Veröffentlichung spezieller Xbox-Controller im Witcher-Design (wir berichteten). Adam Badowski, Co-CEO von CD Projekt, würdigte den Meilenstein mit den Worten: „Ohne Zweifel markiert der dritte Teil von Geralts Abenteuern einen Wendepunkt in unserer Geschichte.“

Das Spiel gewann Hunderte von Auszeichnungen und festigte die Position von CDPR, aber noch wichtiger: Es brachte unzählige Stunden voller Abenteuer und Emotionen zu Millionen von Spielern auf der ganzen Welt. Während die Fans das Jubiläum feiern, arbeitet CD Projekt RED bereits intensiv an The Witcher 4, das Ende 2024 in die Vollproduktion ging und mit 422 Mitarbeitern das größte Entwicklungsteam des Studios beschäftigt. Das neue Spiel wird uns Ciri als Protagonistin begleiten lassen und markiert den Beginn einer neuen Trilogie in der Witcher-Welt. Freut ihr euch schon auf den Titel?