The Witcher 3-Controller angekündigt: Microsoft und CD Projekt feiern 10. Geburtstag des Spiels

Microsoft und CD Projekt haben zwei neue Xbox-Controller angekündigt, um das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3 zu feiern.

Zum neuen Xbox-Controller

Als hätten wir noch nicht genug davon: Ein Standard-Xbox-Controller und ein Xbox Elite-Controller sind jetzt verfügbar. Beide feiern 10 Jahre seit der Veröffentlichung von CD Projekt Reds RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Die Controller sind überwiegend schwarz, mit roten Akzenten, und beide verfügen über Geralts Wolfsanhänger. „Wir haben viele Richtungen untersucht, als wir diesen Controller entwickelt haben, aber von Anfang an wussten wir, dass wir eine Geschichte erzählen wollten“, sagte Joshua Flowers, Design Team Lead bei CD Projekt Red. „Wir wollten, dass es sich anfühlt wie etwas, das mit dir auf dem Weg war, etwas Abgenutztes und Persönliches. Als wir Konzepte entwickelten, begannen wir, die Geschichte dieses Controllers zu erstellen – und wie er in der Welt von The Witcher 3 existieren könnte. Diese Erzählung ist das, was wir uns verliebt haben. Es musste sich anfühlen, als gehöre es in das Witcher 3-Universum – als hätte es Schlachten erlebt und eigene Geschichten mitgebracht.“

„Wir freuen uns unglaublich, so eng mit Xbox an den Special Edition The Witcher 3-Controllern zusammenzuarbeiten“, sagte Agnieszka Skuza, Marketingspezialistin bei CD Projekt Red. „Es war großartig, Ideen mit Xbox hin und her zu werfen, als wir beide daran gearbeitet haben, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. The Witcher 3 hat ein so dauerhaftes Vermächtnis und wir wollten daran erinnern, indem wir etwas herausbringen, das genau in die Hände von Spielern passt, die in den letzten 10 Jahren mit Geralt gereist sind.“ Der Box Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition ist jetzt für 79,99 Euro erhältlich. Ein Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition ist jetzt für 169,99 Euro erhältlich, exklusiv über den Microsoft Store. Microsoft hat nicht bekannt gegeben, wie lange die benutzerdefinierten Controller verfügbar sein werden. Der erste Trailer zu The Witcher 4 wurde bei den Game Awards im Dezember 2024 gezeigt und enthüllte Ciri als Hauptheldin.