The Witcher 3: Wild Hunt bekommt 2026 noch einen weiteren Patch

Plattformübergreifende Mods für The Witcher 3: Wild Hunt kommen – sie benötigen nur etwas länger als gedacht. 2026 wird es so weit sein!

Über Mods für The Witcher 3

Im Mai kündigte CD Projekt „einen weiteren Patch“ für The Witcher 3: Wild Hunt an, der plattformübergreifende Mod-Unterstützung über mod.io auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S hinzufügen wird. Das Update sollte später im Jahr 2025 eingeführt werden, aber das Studio sagte nun, dass es etwas länger dauern wird als erwartet. „Wir hatten ursprünglich geplant, plattformübergreifende Mod-Unterstützung für The Witcher 3: Wild Hunt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S später in diesem Jahr einzuführen, aber die Einführung wird jetzt auf 2026 verschoben“, schrieb CD Projekt auf Bluesky.

„Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und werden weitere Details mitteilen, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern. Vielen Dank für Ihre Geduld!“ Die FAQ, die in der Ankündigung verlinkt ist, sagt nicht allzu viel aus, was noch nicht bestätigt wurde: Wir benötigen ein mod.io-Konto für plattformübergreifende Mod-Unterstützung, Mods sind kostenlos, und viele, aber nicht alle Mods werden aufgrund von „spezifischen Inhaltsrichtlinien“ auf allen Plattformen verfügbar sein – im Grunde können wir auf dem PC tun, was wir wollen, aber Konsolen sind in der Regel etwas strikter, was gewisse Inhalte angeht.