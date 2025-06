The Witcher 3: 11 Jahre nach dem Erscheinen kommt ein dritter DLC?

Kann das sein? Gerüchte flammen auf, dass The Witcher 3 seine dritte richtige DLC-Erweiterung nach über einem Jahrzehnt erhalten könnte.

DLC für The Witcher 3?

Es heißt, die Arbeit wird an ein anderes Unternehmen ausgelagert – wenn es denn tatsächlich passiert – und würde auf Hearts of Stone und Blood & Wine folgen. The Witcher 4 ist das Hauptprojekt von CD Projekt Red. Es ist die lang erwartete Fortsetzung des Meisterwerks The Witcher 3 aus dem Jahr 2015. Eine aktuelle Tech-Demo gab uns einen großen Einblick in das, was wir erwarten können. Was wir nicht erwartet hatten, war das jetzt aktuelle Bombengerücht, dass The Witcher 3 mehr Story-Inhalte bekommen soll. Sicher, es wurde für neue Konsolen und starke PCs noch weiter verbessert, aber das?

„Aus den Informationen, die wir gesammelt haben, geht hervor, dass das angekündigte, mysteriöse Projekt von CD Projekt Red, das von Fool’s Theory erstellt wurde, ein Story-DLC für The Witcher 3 ist. Dies sind bestätigte Informationen aus mehreren unabhängigen Quellen. Was wir wissen ist, dass dies ein DLC für The Witcher 3 ist. Basierend auf einer Information kann ich es nicht weiter bestätigen, aber es könnte frühestens im nächsten Jahr sein. Wir kennen auch mehr oder weniger die Reihenfolge der Veröffentlichungen: zuerst Mods für Konsolen, dann der DLC für The Witcher 3, dann The Witcher 4 und schließlich das Remake von The Witcher 1.“