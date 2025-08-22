The Rogue Prince of Persia ist nun erhältlich

Ubisoft und Evil Empires lang erwartetes The Rogue Prince of Persia ist endlich erhältlich und kann erworben werden. Roguelike-Action für alle?

Über The Rogue Prince of Persia

Es ist seit über einem Jahr im Early Access auf Steam und die Entwickler haben in dieser Zeit viele Änderungen vorgenommen, um das Spiel für einen allgemeinen Start vorzubereiten. Der Titel ist für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen verfügbar. Es ist auch in der Cloud mit dem Xbox Cloud-Dienst, Ubisoft+ und Amazon Luna spielbar. Nintendo-Fans müssen noch etwas warten. Das Spiel kommt für Switch und Switch 2, aber erst später in diesem Jahr. Worum geht’s? The Rogue Prince of Persia ist ein Sidescrolling-Roguelike mit viel rasanter Action und anmutigen Bewegungen, das von anderen Spielen der Franchise inspiriert ist.

Da fällt einem sofort Ubisofts Prince of Persia: The Lost Crown ein, von dem wir möglicherweise eine Fortsetzung erhalten. Aber The Rogue Prince of Persia ist anders, und Mitentwickler Evil Empire ist das Unternehmen hinter dem legendären Dead Cells. Seit der Veröffentlichung im Early Access haben die Entwickler mehr Biome und eine neue Geschichte hinzugefügt, zusätzlich zur Verfeinerung des Gameplays und der Charakterdesigns. Wenn ihr euch nach einem neuen Roguelike um etwa 30,- Euro mit einigen leichten Metroidvania-Elementen (genau wie Dead Cells) gesehnt habt, könnte dies das Spiel sein, auf das ihr gewartet habt.