Kommt eine Fortsetzung von Prince of Persia: The Lost Crown doch noch?

Ein Tweet deutet darauf hin, dass das Spiel nicht nur recht gut läuft, sondern dass eine Fortsetzung von The Lost Crown noch nicht ausgeschlossen ist.

Zu The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown ist näher an den Wurzeln des Franchise, als viele erkennen. The Sands of Time, The Warrior Within und dergleichen waren Entwicklungen des ursprünglichen Gameplays. Während The Lost Crown seine Abstammung nachzeichnet und sie mit frischen Metroidvania-Elementen erweitert. Es war eines der am meisten unterschätzten Spiele des Jahres 2024. Im ersten Jahr wurden 1,3 Millionen Exemplare verkauft. War das nicht genug, um die Auflösung des Entwicklungsteams zu stoppen? Jedenfalls wurde eine Mobil-Version nachgereicht.

Fast anderthalb Jahre mussten wir warten, jetzt hat die X-Seite des persischen Prinzen einen Meilenstein verkündet. Das Spiel hat über 2 Millionen Spielende erreicht, und es werden immer mehr! Die Nachricht besagt: „Weit über 2 Millionen Spielende erreicht. Ihr habt die Legende wiederbelebt. Der Prinz ist zurück, und glaubt uns – er wärmt sich gerade erst auf.“ War die Besorgnis in der Vergangenheit unnötig? Denn dies deutet schwer darauf hin, dass wir mehr von Sargon und möglicherweise ein Prince of Persia: The Lost Crown 2 bekommen!