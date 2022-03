The Rising of the Shield Hero Season 2 Simulcast startet am 6.4.2022

Gute Nachrichten für die Fans von Shield Hero – für alle, die genau wissen wollen, wann der The Rising of the Shield Hero Season 2 Simulcast startet, haben wir eine gute Nachricht. In rund 10 Tagen (genauer gesagt am 6.4.2022) geht es endlich los!

Worum geht’s?

Naofumi Iwatani ist eigentlich nur ein einfacher Otaku, doch eines Tages findet er sich in einer anderen Welt wieder. Er wurde als einer der Vier Legendären Helden beschworen, die das Reich Melromarc vor dem Untergang retten sollen. Als Held des Schildes soll er an der Seite seiner Kameraden kämpfen – doch schon bald fallen ihm diese in den Rücken und lassen ihn ohne Geld, Respekt und Ehre zurück. Wird er es mit seinen rein defensiven Fähigkeiten schaffen, aus dieser verzweifelten Situation zu entkommen?