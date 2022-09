The Passenger ist ab 30.9.2022 als limitiertes Mediabook erhältlich

Jede Menge schwarzer Humor, exzentrische Charaktere, blutrünstige Kreaturen und übernatürliche Elemente erwartet euch in im spannischen Horrorstreifen The Passenger, der ab 30.9.2022 als limitiertes und serialisiertes Mediabook in Pierrot Le Fous UNCUT-Reihe erscheint.

Worum geht’s?

Diese Reise verläuft alles andere als planmäßig: Vier Fremde, unterwegs in einem muffigen Van, die Stimmung ist angespannt – und dann überfährt der Fahrer nachts versehentlich auch noch eine mysteriöse Frau. Gemeinsam beschließt man, die verletzte Wanderin ins Krankenhaus zu bringen. Doch auf dem Weg dorthin wird bald klar, dass es besser gewesen wäre, sie gar nicht erst aufzunehmen.