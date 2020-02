The Outer Worlds Switch-Version kommt am 6.3.2020

Gute Nachrichten für die Switch-BesitzerInnen, die auch gerne mal ein Open-World-SciFi-RPG spielen – Obsidian Entertainment, Virtuos Games und Private Division enthüllten nun den The Outer Worlds Switch-Releasetermin. Demnach erscheint das Spiel am 6.3.2020 im stationären Handel (Downloadcode in einer Box) sowie als Downloadversion.

The Outer Worlds Switch Packshot

Fazit unseres The Outer Worlds Tests

Man merkt zwar The Outer Worlds zwar an, dass es mit einem etwas kleineren Budget entwickelt wurde. Dafür wirken die Städte zu leblos und die Figuren manchmal zu hölzern. Dafür werdet ihr aber im Laufe dieses Abenteuers skurrile Machenschaften mitansehen, auf vielschichtige und witzige Charaktere treffen, aber vor allem die vielen gut ineinander verzahnten Stories der BewohnerInnen des Halcyon-Systems hören und miterleben. An jeder Ecke warten sie, die Geschichten, die mich in dieses Spiel reingesaugt haben. Die trösten dann auch über das mittelmäßige Gunplay und die wenigen Gegnertypen. Es ist auch nicht das größte und komplexeste Rollenspiel, aber meiner Meinung nach liegt gerade darin die Stärke. Trotz des geringeren Umfangs ist The Outer Worlds endlich wieder ein Spiel, in dem man sich austoben kann, weil so viel Herzblut darin steckt.

The Outer Worlds Switch Release-Termin

The Outer Worlds wird für die Nintendo Switch als physische Version (mit einem Download-Code) und digitale Version im Nintendo eShop zum Preis von 59,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.