The New Mutants Kinostart am 27.8.2020

Horror und X-Men-Fans aufgepasst – nach einigen Verschiebungen ist es diesen Sommer soweit und der gruselige X-Men-Spin-off The New Mutants startet am 27. August dieses Jahres in den heimischen Kinos. Worum geht’s? In einem isolierten Krankenhaus mitten im Nirgendwo wird eine Gruppe junger Mutanten für psychiatrische Tests festgehalten. Als die Vorkommnisse immer unheimlicher werden, werden die neuen Fähigkeiten und die Freundschaften der Insassen auf eine harte Probe gestellt. Werden sie aus der Klinik fliehen können? Basierend auf der X-Men-Reihe inszeniert Regisseur Josh Boome einen packenden MysteryHorrorfilm mit schaurigen Elementen, in dem neben anderen die Shootingstars Maisie Williams („Game of Thrones“) und Charlie Heaton („Stranger Things“) die Hauptrollen übernehmen.