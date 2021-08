The Medium gamescom 2021 Trailer macht Lust auf den PS5-Launch vor

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels auf PS5 in wenigen Tagen serviert uns Bloober Team einen brandneuen Trailer im Rahmen der gamescom , den ich euch gerne hier vorstellen möchte. Der Trailer zeigt Schlüsselelemente der Geschichte des Spiels und stellt sowohl die Hauptschauplätze als auch die Protagonisten vor, darunter den Hound – ein mysteriöses Wesen aus der Geisterwelt. Beim Soundtrack handelt es sich um „Across the shore”, das von Akira Yamaoka sowie Arkadiusz Reikowski komponiert und von Mary Elisabeth McGlynn gespielte Thema.

Nach das Spiel bereits im Jänner dieses Jahres für Xbox Series und PC veröffentlicht wurde, folgt der The Medium PS5-Release am 3. September 2021. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Review oder auf der offiziellen Webseite.