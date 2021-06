The Medium erscheint am 3.9.2021 auf PS5

The Medium, ein zeitlich exklusives Xbox-Game von Bloober Team, kommt am 3. September 2021 auf die PS5. Lest hier mehr!

Über The Medium

Das Entertainment Software Rating Board hat The Medium Anfang Juni bereits auf PS5 gelistet. Der Psycho-Horror-Titel mit „Dual-Reality-Gameplay“ wurde für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht und war vom ersten Tag an über den Xbox Game Pass verfügbar. Zu keinem Zeitpunkt war zuvor erwähnt worden, dass der Titel auf PS5 landen würde. Die PS5-Version bietet volle DualSense-Controller-Unterstützung, wir können also vom Gebrauch der Trigger und fein granulierten Vibrationen ausgehen.

The Medium wurde im Jänner veröffentlicht und ist etwa acht Stunden lang. Ihr dürft nicht viel Action und Horror-Jumpscares erwarten, das Spiel ist eher ein gruseliges Game, das euch fesseln will – hier geht’s zu unserem Test. Das Tempo ist eher gemächlich mit ein bisschen Abwechslung, traditionelle Bosskämpfe gibt es ebenfalls nicht. Doch wer auf Suspense steht und sich immer wieder ein wenig gruseln möchte, sollte sich den Titel nicht entgehen lassen. Hier noch ein Trailer für euch!