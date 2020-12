The Mandalorian Staffel Making-of ab 25.12. auf Disney+

The Mandalorian Staffel 2 sorgte in den vergangenen Wochen für einiges an Gesprächsstoff. Ab 25.12. könnt ihr auf Disney+ auch einen Blick hinter die Kulissen des Space-Westerns werfen. Warum ihr euch diesese Behind-the-Scenes-Filmchen antun solltet fragt ihr euch?

Nun, weil die Fortführung von Season 1 nicht nur erzählerisch mit Großem aufwarten kann. Was die cineastischen Schauwerte angeht, die technische Umsetzung, Einbindung von Kostümen, Makeup und eines begleitenden Scores macht The Mandalorian Staffel 2 so leicht keine Serie etwas vor. Wie all diese Fäden nun zu einem Endprodkut zusammenliefen erfahrt ihr exklusiv auf Disney’s eigenem Streaming-Dienst.

Ein definitives Must-See für jeden waschechten Star Wars-Fan. Auch deshalb, weil ihr so noch einmal mehr Hintergründe zu den Staffel-Auftritten von (Achtung Spoiler!) den Franchise-Lieblingen Boba Fett und Ahsoka Tano bekommt. Beide gelten im Star-Wars-Universum als absolute Kultfiguren. Keine leichte Aufgabe also für die Produktions-Crew, diese sinnvoll in das Handlungsgeschehen rund um Mando und Baby Yoda einzubauen.

Ihr habt noch gar keinen Einblick in die neue Staffel aus dem Star Wars-Universum erhaschen können? Dann lasst euch diese durch den unten verlinkten Trailer schmackhaft machen. Soviel sei gesagt: man kann den weihnachtlichen Lockdown auch mit schlechterem Unterhaltungsprogramm verbringen. Möge die Macht mit euch sein!