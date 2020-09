The Mandalorian Staffel 2 erscheint im Oktober

Erfreuliche Nachrichten für Sternensaga-Fans! Für Star Wars: The Mandalorian wurde das Erscheinungsdatum von Season 2 veröffentlicht. Und dabei müssen wir gar nicht mehr so lange auf die neuen Abenteuer unseres liebsten galaktischen Kopfgeldjägers und seines knuffigen grünen Begleiters warten. Die neuen Folgen gibt es nämlich bereits ab dem 30. Oktober 2020 auf Disney+ zu sehen.

Inhaltlich ist von Staffel bisher noch nichts konkretes bekannt. Die Geschichte um Mando und Baby-Yoda wird aber sicherlich fortgeführt. Anders kann man sich das aktuell auch nicht vorstellen, wurde doch gerade letzterer binnen kürzester Zeit zum absoluten Internet-Hit. Wir dürfen also gespannt sein, mit welchen niedlichen Tricks uns die Puppenspieler von Disney in Staffel 2 begeistern.

Für die neuen Folgen von Star Wars: The Mandalorian werden außerdem erneut namhafte Leute die Fäden in die Hand nehmen. Nahm etwa für die finale Episode der ersten Staffel Taika Waititi auf dem Regiestuhl Platz, so bestätigte etwa schon Robert Rodriguez, dass er eine oder gleich mehrere neue Folgen inszenieren wird. Das wird auf jeden Fall eine interessante Mischung, zeichnet sich Rodriguez in seinen Filmen wie Sin City, Spy Kids oder Planet Terror außerdem durch eigenes, hervorragendes Editing und eigene Soundtrack-Kompositionen aus.