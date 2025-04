The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2) überraschte sogar Nintendo

Es ist nicht so, dass Breath of the Wild jemals geradezu enttäuschend aussah, aber … jetzt irgendwie schon. Sogar Nintendo überraschte die Switch 2-Leistung!

Über Breath of the Wild auf Switch 2

Der Unterschied ist sofort sicht- und spürbar, was die Switch 2 offenbar zu einem angenehm überraschenden Upgrade selbst für einige Nintendo-Führungskräfte macht. Nate Bihldorff, Senior Vice President of Product Development von Nintendo of America, sprach darüber in einem neuen Interview. Auf die Frage, ob er Fälle von Frame-Rate-Einbrüchen entweder mit Breath of the Wild oder seiner Fortsetzung, Tears of the Kingdom, auf Switch 2 finden konnte, sagt Bihldorff: „Ich habe es nicht, um ehrlich zu sein.“ Bihldorff fährt fort: „Glauben Sie mir, das erste, was ich tat, als ich die Nintendo Switch 2 Edition von Breath of the Wild startete, war, dass ich in den Korok-Wald ging, weil ich wusste, dass das Gebiet zuvor das langsamste und forderndste war. Und während ich herumlief, konnte all dieses Laub endlich gerendert werden“, sagt er.

Er glaubt immer noch, dass es „absolute Zauberei“ ist, dass die ursprüngliche Switch in der Lage war, ein so üppiges und anspruchsvolles Spiel wie Breath of the Wild zu stemmen. Aber Bihldorff räumt auch ein, dass „es keine Frage gibt, dass der Korok-Wald das Gebiet war, das die größten Probleme auf der ersten Switch hatte. Auf der Switch 2 sah er absolut keine Ruckler während dem Spielen von Breath of the Wild, fügt er hinzu. „Ich werde sagen, nichts ist perfekt“, bemerkt Bihldorff, „besonders mit Tears of the Kingdom. Die Menge an Dingen, die Sie in diesem Spiel tun können, ist aufgrund des Zugangs, den sie Ihnen zum Bauen von Dingen gegeben haben, unmöglich vorherzusagen.“ Wenn es also um Nintendos kommende Konsole geht, räumt Bihldorff ein: „Es wird wahrscheinlich immer noch Möglichkeiten geben, über die Leistungsgrenze des neuen Systems hinauszugehen. Aber ich habe keine gefunden.“