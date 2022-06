The Last of UsPS5- Release am 2.9.2022 (PC-Release später)

Gute Nachrichten für die Fans von Ellie und Joel – das Remake des preisgekrönten Action-Adventures The Last of Us von Entwickler Naughty Dog erscheint inklusive des Left Behind-Prequels Konsolen-exklusiv am 2. September 2022 für PS5 sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PC und kann ab sofort für PS5 vorbestellt werden. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet unter anderem verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI, optimiertes Erkunden und Kampfsystem sowie neue Spielmodi. Außerdem werden alle Accessibility-Features aus The Last of Us Part II inbegriffen sein.