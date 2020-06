Neuer The Last of Us 2 Cinematic Trailer veröffentlich

The Last of Us 2 erscheint in wenigen Tagen und Entwickler Naughty Dog einen Cinematic-Trailer in ungewohnter Rendergrafik.

Als aller erstes fällt der Look des neuen TV-Trailers auf, der, so viel sei gesagt, nicht dem Spiellook entspricht. Der Trailer setzt abermals ein Ausrufezeichen für die beklemmende und packende Atmosphäre, die uns schon bald erwartet. Gleichzeitig wird uns auch eine Art von Auswegslosigkeit präsentiert.