The Last Campfire erhält Releasetermin und Trailer

The Last Campfire von Hello Games erscheint im Sommer 2020. Dies ließ das Team von No Man‘s Sky verlautbaren – seht hier mehr!

Über The Last Campfire

In diesem Game für PC, PS4, Switch und Xbox One soll es darum gehen, euren eigenen Sinn zu finden. Das Spiel ist ein Adventure, ihr seid in einem vertrackten Gebiet verloren und ihr wollt einfach nur nach Hause. Deshalb begebt ihr euch auf eine Reise, auf der ihr euch weiter in die Lande hinter dem dunklen Wald begebt. Es gilt, Widrigkeiten zu überstehen und rätselhafte Passagen zu meistern. Dabei entdeckt ihr eine wundersame Welt, die gefüllt mit verschiedenen Kreaturen und mysteriösen Ruinen ist.