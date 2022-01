The King’s Man The Beginning startet 6.1.2022 in den österreichischen Kinos

Das langersehnte The King’s Man-Prequel wurde von Disney um 2 Wochen verschoben, weshalb der neue österreichische The King’s Man: The Beginning Kinostart nun am 6.1.2022 ist. Ursprünglich sollte der Film am 22. Dezember dieses Jahres in die heimischen Kinos kommen.

Worum geht’s?

Die schlimmsten Tyrannen und kriminellen Masterminds der Menschheitsgeschichte schmieden gemeinsam den Plan, mit einem Krieg Millionen Menschen weltweit auszulöschen. Nur ein Mann kann sich ihnen in einem Wettlauf gegen die Zeit stellen. Erleben Sie die atemberaubende Entstehungsgeschichte des allerersten unabhängigen Geheimdienstes. Sie sind smart, stilvoll und beherrschen jeden noch so ausgefallenen Trick.