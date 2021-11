Elden Ring Gameplay Enthüllung und mehr!

Das Warten hat ein Ende!

Nach dem geringen offiziellen Bildmaterial und den vereinzelten inoffiziellen Leaks gibt es endlich ungeschnittenes Elden Ring Gameplay zu sehen.

Ohhhhhhh Elden Ring!

Als Befleckte/r reisen wir ins Zwischenland um die Macht des Eldenrings zu befehligen und zum Eldenfürsten zu werden. Doch die Fragmente des gebrochenen Eldenrings sind verteilt und bewacht von Königin Marika der Ewigen und ihren Halbgötter-Kindern. Wir reisen zu Fuß oder mit dem Spektralross durch diverse Gebiete; darunter offene Felder, vertikale Klippen aber auch düstere Gruften und pompöse Schlösser. Auf unserer Reise treffen wir auf verschiedene Charaktere, doch ob wir ihnen helfen, befreunden oder ignorieren und sogar angreifen bleibt uns überlassen. Verschiedenste Ereignisse passieren während wir die Gegend erkunden. Zuerst rauben wir eine bewachte Kutsche aus, danach nähern wir uns einem feindlichen Lager wobei uns ein Drache in die Quere kommt und zuletzt schleichen wir durch einen herbstlichen Wald um am Ende dessen Herrscher anzutreffen. Solche schweren Kämpfe müssen wir nicht alleine bestreiten. Ihr könnt die harschen Lande im Online-Koop mit Freunden durchwandern oder Geister-Helfer rufen die euch im Kampf unterstützen. Dungens können durch verschiedene Weg betreten werden und halten viele Geheimnisse bereit. Versteckte Räume, unsichtbare Wände, heimtückische Hinterhalte und Ebenen die nur durch Springen erreichbar sind erinnern an die bekannte Dark Souls Formel. Gut bemerkbar ist die Diversität in Spieler-Klassen, Ausrüstung, Waffen und Fähigkeiten. Heroische Sprungangriffe, spezielle Waffen-Techniken und mächtige Magie wird gebraucht um die eisenharten Gegner in die Knie zu zwingen. Seht euch am besten selbst das Gameplay an: