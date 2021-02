The Forgiven: Rassenkonflikt-Film mit Forest Whitaker ab 25.3.2021 auf DVD und Blu-ray

Oscar-Preisträger Forest Whitaker und Hollywoodstar Eric Bana erleben in The Forgiven – ab 25.3.2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich – einen unerbittlichen Rassenkonflikt während Südafrikas Apartheit.

Worum geht’s?

Der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu leitet nach dem Ende der Apartheid die Wahrheits- und Versöhnungskommission des Landes. In dieser Funktion wird er vom berüchtigten Mörder Piet Blomfeld zu sich gerufen, der in einem Hochsicherheitsgefängnis einsitzt und auf Gnade hofft. Der Bischof lässt sich im Inneren des von brutalen Sträflingen bevölkerten Gefängnisses in eine gefährliche Auseinandersetzung mit dem gerissenen Kriminellen hineinziehen, die sein Leben für immer verändern wird.