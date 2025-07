The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bekommt Update 1.2 – Mehr Performance, mehr Optionen

Das Update heißt Version 1.2 und ist ab sofort als Steam-Betaversion verfügbar. Was bringt das für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?

Über Oblivion 1.2

Zusätzlich zu neuen Einstellungen, mit denen wir unser Erlebnis „feintunen“ können, gibt es eine große Anzahl von Fehlerbehebungen, einschließlich der Behebung bestimmter Abstürze. Patch 1.2 bringt auch mehrere dringend benötigte Leistungsupdates und Korrekturen für Framerate-Drops, die hoffentlich eines der größten Probleme beheben, die Fans mit dem Spiel hatten, sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen. Es gibt kein festes Datum für die richtige Nicht-Beta-Version von Version 1.2 oder wann sie auf anderen Plattformen als Steam verfügbar sein wird. Eine wichtige Ergänzung in Oblivion Remastered Patch 1.2 ist die neue Auswahl der Schwierigkeitsstufen, so müsst ihr eventuell nicht mehr zu Cheats greifen. Mit dem neuen Update können wir zwischen einer Vielzahl von Einstellungen wählen, um den Schaden zu ändern, den sie Feinden zufügen, und umgekehrt. Für ihren eigenen und den Feinden-Kampfschaden können wir im Gameplay-Menü zwischen den Optionen Anfänger, Lehrling, Adept, Geselle, Experte und Meister wählen. Laut Bethesda ist die Gesellen-Einstellung von besonderer Bedeutung, da sie als bessere Brücke zwischen den Schwierigkeitsstufen Adept und Expert dienen soll, als es das Spiel zuvor hatte.

Abgesehen von den neuen Schwierigkeitseinstellungen gibt es einige UI-Fixes, insbesondere die Behebung des Problems mit verschwindenden Kartenmarkierungen, dem Zuschneiden von Menü mit einer Auflösung von 1280 x 1024 und der Tastenbeschriftung für AZERTY-Tastaturen. Der Patch 1.2 behebt auch einige Abstürze, die auftreten könnten, wenn Feinde getötet oder versucht werden, Feinde zu töten oder zu lähmen, die bereits gelähmt sind. Es gibt auch allgemeinere Gameplay-Fixes, wie z.B. die Bärte bestimmter NPCs, die ihren Gesichtsanimationen nicht richtig folgen, ausgeknockte NPCs, die während der Priory of the Nine-Quest schweben, und andere Animationsprobleme. Wer neugierig auf bestimmte Korrekturen ist, kann die vollständigen Patch-Notizen hier auf Englisch lesen. Wer Oblivion Remastered auf Steam besitzt, kann sich für die Beta entscheiden, um Version 1.2 auszuprobieren, indem ihr das Eigenschaftenfenster des Spiels öffnet, den Abschnitt „Betas“ sucht und „[Beta]“ aus dem Dropdown-Menü auswählt. Es beginnt dann mit dem Herunterladen des neuen Builds. In ein paar Wochen spätestens ist 1.2 aber ohnehin öffentlich verfügbar! Habt ihr das lang ersehnte Remaster schon gespielt?