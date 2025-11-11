The Elder Scrolls 6 lässt noch auf sich warten

Es ist ganze sieben Jahre her, dass Bethesda zum ersten Mal von The Elder Scrolls 6 gesprochen hat. Was ist der Stand der Dinge?

Über The Elder Scrolls 6

Bethesda arbeitet an einem Nachfolger eines der meistverkauften und von der Kritik gefeierten Rollenspiele aller Zeiten. Seitdem haben wir kaum etwas über The Elder Scrolls 6 gehört, abgesehen von der Tatsache, dass es existiert und dass wir wahrscheinlich lange warten müssen, bis jemand von uns es spielen kann. In einem kürzlichen Interview mit British GQ war Bethesda-Spieldirektor und ausführender Produzent Todd Howard, der ständig bezüglich der Fortsetzung belästigt wird, darauf geachtet, die Erwartungen der Fans in Bezug auf TES 6 zu erfüllen. Es wird immer noch nicht so schnell kommen. Aber er hat den Fans ein paar Details verraten, die helfen, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie die Dinge für die Fantasy-Serie laufen.

Howard enthüllte, dass, während Hunderte von Menschen immer noch an Quasi-MMO Fallout 76 arbeiten, The Elder Scrolls 6 die „neue reguläre Sache“ ist, was die Entwicklung angeht. Erstmals im Jahr 2018 enthüllt, haben die Fans echt noch nicht viel von The Elder Scrolls 6 gesehen, außer einem einzigen Clip, der millionenfach geteilt wurde. Aber es hört sich so an, als ob die Rückkehr zu Tamriel derzeit Bethesdas Hauptaugenmerk ist. Der Prozess ist offenbar weit genug, dass Bethesda kürzlich einen „großen Spieltest“ durchgeführt hat. Das Team nutzte die Gelegenheit, um zu untersuchen, was im Spiel war, was es noch brauchte und wo der Entwicklungsprozess ist, sagt Howard. Das klingt also nach einer langen Wartezeit, mindestens bis 2028!